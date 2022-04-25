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Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0

DHA

Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0


Eraydın AYTEKİN / SİVAS, (DHA)STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Ümit Öztürk, Samet Çavuş, Bilal Gölen
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer Zülfikar (xx) Ahmet (xx) (Dk.90 Caner), Goutas (xx), Camara (xx), Ziya (xx), Erdoğan (xxx) (Dk.90 Uğur), Hakan (xx), Ulvestad (xx), Gradel (xx) (Dk.82 Kayode), Fajr (xx) (Dk.71 Kerem xx), Yatabare (xx) (Dk.82 Konate)
AYTEMİZ ALANYASPOR: Yusuf (xx) Juanfran (xx), Fatih (xx) (Dk. 46 Awaziem xx), Milunovic (xx), Borja (xx), Efecan (xx), Fer (xx), Novais (xx) (Dk.81 Erencan), Oğuz (xx) (Dk.65 Tayfur x), Emre (xx) (Dk.65 Efkan x), Eduardo (x) (Dk.73 Candeias x)
GOL: Dk. 52 (P) Fajr (Demir Grup Sivasspor)
SARI KARTLAR: Goutas, Erdoğan (Demir Grup Sivasspor) Novais, Milunovic, Efecan, Candeias, Awaziem (Aytemiz Alanyaspor)Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 34'üncü hafta maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u Fajr'ın penaltıdan attığı golle 1-0 mağlup etti.
Kırmızı-beyazlılar puanını 45 yaparken, konuk Aytemiz Alanyaspor ise 52 puanda kaldı.15'inci dakikada Emre'nin ceza alanı dışından şutu savunmadan döndü. Dönen topa Novais vurdu, kaleci Muammer topu kontrol etti.
33'üncü dakikada Aytemiz Alanyaspor'da topla birlikte ileri çıkan Fer'in ceza alanı dışından sert şutunda kaleci Muammer topa hakim oldu.
40'ıncı dakikada orta alandan Yatabare'nin pasında soldan Gradel ceza alanına girdi, çaprazda yerden vuruşunda kaleci Yusuf topun sahibi oldu. 
44'üncü dakikada Sivasspor atağında Erdoğan sağ kanattan çalımlarla ceza alanına girdi, içeriye çevirdiği topa kale önünde Gradel vurdu, üstten dışarı çıktı.
49'uncu dakikada sağ kanattan Gradel'in ortasında ceza alanında Yatabare arkadan Milunovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. VAR hakeminin uyarısı üzerine pozisyonu monitörden izleyen Ümit Öztürk penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Fajr topu filelerle buluşturdu. 1-0
74'üncü dakikada Sivasspor adına Erdoğan'ın ceza alanı dışından vuruşunda savunmadan seken top kornere çıktı. 
77'nci dakikada Efkan'ın ceza alanı dışından plase şutunda top yandan dışarı çıktı.
89'inci dakikada Efecan'ın pasında sağdan ceza alanına giren Candeias topu filelere gönderdi ancak yardımcının uyarısıyla hakem ofsayt kararı verdi. 
Karşılaşma 1-0 sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2022-04-25 22:35:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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