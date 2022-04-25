Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Spor Toto Süper Lig’in 34. haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor’u 10 mağlup etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada Gradel’in ceza sahası içerisine ortaladığı topu Erdoğan boş kale ve topla karşı karşıya kaldı. Borja erken davranarak golü önledi.

52. dakikada Milunovic'in Yatabare’ye sert müdahalesinde Öztürk penaltı noktasını göstermişti. Fajr’ın kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 10

77. dakikada Efkan’ın ceza sahası çizgisi önünden kullandığı sert şutunda top yandan dışarı çıktı.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Samet Çavuş xx, Bilal Gölen xx

Sivasspor: Muammer xx, Ahmet xx (Caner dk. 90 ?), Camara xx, Goutas xx, Ziya xx, Ulvestad xx, Hakan xx, Erdoğan xx (Uğur dk. 90+1 ?), Gradel xx (Kayode dk. 83 ?), Fajr xx (Kerem dk. 71 x), Yatabare xx (Moussa dk. 83 ?)

Yedekler: Ali Şaşal, Appindangoye, Cofie, Sefa, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Aytemiz Alanyaspor: Yusuf xx, Fatih xx (Awaziem dk. 46 xx), Milunovic xx, Juanfran xx, Borja xx, Novais xx (Erencan dk. 81 ?), Efecan xx, Emre xx (Efkan dk. 64 xx) Fer xx, Oğuz xx (Tayfun dk. 65 xx), Eduardo xx (Santos dk. 75 xx)

Yedekler: Marafona, Ahmet, Umut, Emirhan, Furkan

Teknik Direktör: Felipe Sanchez Mateos

Goller: Fajr (dk. 51 pen.) (Sivasspor)

Sarı kartlar: Goutas, Erdoğan (Sivasspor), Novais, Milunovic, Efecan, Santos, Awaziem (Alanyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.