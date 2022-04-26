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Kepçeli müdahaleden kurtarılan 800 yıllık köprünün restorasyonu tamamlandı

DHA

Kepçeli müdahaleden kurtarılan 800 yıllık köprünün restorasyonu tamamlandı


Hüsnü Ümit AVCI/ DİVRİĞİ (Sivas), (DHA)SİVAS'ın Divriği ilçesinde, 2020'de restorasyon sırasında üzerine iş makinesi çıkarılmasıyla gündeme gelen, 800 yıllık Kız Köprüsü'nde çalışmalar tamamlandı. Sanat tarihçisi Yunus Budaktaş, "Kız Köprüsü, Divriği'de bulunan sayısız tarihi eserlerden biridir" dedi. 
Divriği ilçesinde, 13'üncü yüzyılda Mengücekliler tarafından yapılan ve 800 yıllık olduğu tahmin edilen, Çaltı Çayı üzerindeki Kız Köprüsü, Divriği Belediyesi'nin girişimiyle Karayolları Genel Müdürlüğü'nce ihaleye çıkılarak 2020'de restorasyona alındı. İpek Yolu güzergahında bulunan, 70 metre uzunluğundaki kesme ve moloz taştan yapılan köprünün restorasyonu sırasında iş makinesi çıkarıldı. Kız Köprüsü üzerinde iş makinesi ile restorasyon çalışmalarından fotoğraflar sosyal medyada paylaşılınca tepki topladı. Sivas Valiliği tarafından idari soruşturma başlatılarak restorasyon durduruldu. Soruşturmanın ardından yeniden başlatılan restorasyon, titiz çalışmalarla tamamlandı. 
Divriği'nin birçok eser barındıran tarihi yerleşim yeri olduğunu belirten sanat tarihçisi Yunus Budaktaş, "Burası uzun yıllar Bizans hakimiyetinde kaldıktan sonra 1071 Malazgirt Savaşı'nın ardından Anadolu'nun Türkler tarafından fethiyle birlikte hakimiyet Mengüceklilere geçiyor. Mengücek egemenliğinin ardından Memlüklü idaresine giren Divriği Yavuz Sultan Selim döneminde ise uzun yıllar boyunca Osmanlı idaresinde kalmıştır. Burada bu yüzden çok fazla tarihi eser bulunmaktadır. Anıt eser anlamında da çok zengindir. Kız Köprüsü de Divriği'de bulunan sayısız tarihi eserlerden bir tanesidir. Kız köprüsü açıklıkları birbirinden farklı olan 3 sivri kemer ile kesme taşla inşa edilmiş bir tarihi köprüdür. Geçtiğimiz yıllarda restorasyonuna başlanmıştı ancak bu restorasyon sürecinde yapılan yanlış uygulamalar sonucu gündeme gelmişti. Yapılan yerinde müdahale ve onarımların ardından Kız Köprüsü'nün restorasyonu başarılı bir şekilde tamamlandı" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas / Divriği Hüsnü Ümit AVCI
2022-04-26 10:22:16

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