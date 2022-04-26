Sivasspor’un galibiyet hasreti son buldu

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Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Aytemiz Alanyaspor’u sahasında Fayçal Fajr’ın golüyle 10 mağlup eden DG Sivasspor, 3 hafta sonra galip gelmeyi başardı.

Süper Lig’de son galibiyetini 20 Mart’ta evinde Altay karşısında 21’lik skorla elde eden Sivasspor, bu maçın ardından çıktığı lig müsabakalarını kazanamamıştı. Yiğidolar, dün sahasında Alanyaspor’u 10 yendiği mücadelenin ardından 3 maçlık galibiyet hasretine son verdi.

Diğer yandan Süper Lig’de oynadığı 34 maçta 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgiyle 45 puan toplayan kırmızıbeyazlı ekip, 36 gün sonra hanesine yazdırdığı 3 puanla 13. sırada yer aldı.

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