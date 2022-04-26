AKD KİDS’de 23 Nisan coşkusu Sivas Amerikan Kültür Derneği (AKD) Kids Anaokulu öğrencilerinden 23 Nisan gösterisi düzenlendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AKD KİDS’de 23 Nisan coşkusu Sivas Amerikan Kültür Derneği (AKD) Kids Anaokulu öğrencilerinden 23 Nisan gösterisi düzenlendi

İHA

Sivas Amerikan Kültür Derneği (AKD) Kids Anaokulu öğrencilerinden 23 Nisan gösterisi düzenlendi.

AKD KİDS’de 23 Nisan coşkusu Sivas Amerikan Kültür Derneği (AKD) Kids Anaokulu öğrencilerinden 23 Nisan gösterisi düzenlendi

Sivas Amerikan Kültür Derneği (AKD) Kids Anaokulu öğrencilerinden 23 Nisan gösterisi düzenlendi.
AKD Kids Anaokulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı gününde Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda kutladı. Öğrencilerin, mutlu heyecanını veliler de katılarak kutladı. Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının manevi huzurunda saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan bayram töreni gösterilerle devam etti.
AKD Kids Anaokulu sınıfları tek tek sahne alarak hazırladıkları dansları sundular. Öğrenciler, şık kostümleriyle göz doldururken, sahneyi renklendirdiler ve başarılı performanslarıyla bol bol alkış aldılar. Sevimli halleriyle herkesi kendine hayran bırakan minik kalpler, velilerini gururlandırdılar. Başöğretmenlerinin onlara armağan ettiği 23 Nisan bayramını gurur içinde, coşkuyla kutlamanın sevincini doyasıya yaşadılar ve yaşattılar.
“Çocuklarımızın yoluna ışık olmaktır”
Programda konuşma yapan Ecem Burçak Yazgan, “23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. Cumhuriyetin geleceğini gençlere ve yarının sahipleri çocuklara emanet edecek kadar çocuklarımıza ve gençlerimize güvenini ifade eden Atatürk, onlara bir de bayram armağan etmiştir. Bugünde bizlere düşen görev; hem atamızın emanetlerinin sahibi olduğumuzu göstermek, hem de atamızın aziz hatırasını en yoğun ve güzel biçimde yad ederek çocuklarımızın yoluna ışık olmaktır. Bu 23 Nisan’ı okulumuz öğrencilerinin gösterileriyle Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonunda velilerimizin katılımıyla coşkuyla kutladık. SİVAS AKD KIDS ailesi olarak tüm milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramını kutluyoruz” dedi.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
Sivas AKD KİDS kurucusu Cengiz Akpolat 23 Nisan ulusal egemenlik ve çocuk Bayramı’nın önemine değinerek, “Çocuklarımızı bu bilinçle yetiştiriyor onların gelişiminde etkin rol oynuyoruz” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Eken, “Kaybedecek zamanımız yok” Sivas’ın kazanması gerecek dönemde olduğunu belirten Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, kaybedecek zamanları olmadığını söyledi
YEREL HABERLER Eken, “Kaybedecek zamanımız yok” Sivas’ın kazanması ...
Öğrenciler hünerli elleriyle kandil simidi yapıp vatandaşlara ikram etti Sivas Sultan Şehir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri hünerli elleriyle kandil simidi hazırlayıp kapı kapı dolaşarak esnaf ve ailelere ikramda bulundu
YEREL HABERLER Öğrenciler hünerli elleriyle kandil simidi yapıp ...
Sivas’ta atletizm TAF yarışmaları yapıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta atletizm TAF yarışmaları yapıldı
Sivasspor’un galibiyet hasreti son buldu
YEREL HABERLER Sivasspor’un galibiyet hasreti son buldu
Muhtar mahalleliyi halaylarla sahura götürdü Sivas’ta bir mahalle muhtarı davul ve zurnalarla uyandırdığı mahalle sakinlerine çekilen hayalın ardından sahur yemeği ikram etti
YEREL HABERLER Muhtar mahalleliyi halaylarla sahura götürdü Sivas’ta ...
Kepçeli müdahaleden kurtarılan 800 yıllık köprünün restorasyonu tamamlandı
YEREL HABERLER Kepçeli müdahaleden kurtarılan 800 yıllık köprünün ...
Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor maçının ...
Rıza Çalımbay: "Güzel bir maç oldu" Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay: "Maçın çok zor olacağını söyledik" "Kupa maçında destek bekliyoruz"
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: "Güzel bir maç oldu" Sivasspor Teknik ...
Mecnun Otyakmaz: Kupada finale yükselmek istiyoruz
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz: Kupada finale yükselmek istiyoruz
Felipe Mateos: "Rakibimiz bizi çok zorlayamadı" Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Mateos: "Kupa maçımızdan çok farklı olmadı" "Penaltı pozisyonunu izlemek lazım"
YEREL HABERLER Felipe Mateos: "Rakibimiz bizi çok ...
Mecnun Otyakmaz: "Güçlü bir takımı yendik, mutluyuz" Sivasspor Başkanı Mecnun Otyakmaz: "İki takım da çok iyi futbol ortaya çıkartamadı" "Kupada finale yükselmek istiyoruz"
YEREL HABERLER Mecnun Otyakmaz: "Güçlü bir takımı yendik, ...
Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor: 1-0
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Alanyaspor: 0 ...
Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Aytemiz Alanyaspor ...
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk Yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Aytemiz ...
Sivas´ta otomobil devrildi; 5´i çocuk 9 yaralı
YEREL HABERLER Sivas´ta otomobil devrildi; 5´i çocuk 9 yaralı
Başkan Bilgin mahalle başkanlarıyla bir araya geldi Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin Ak Parti Mahalle Başkanlarıyla sahur programında bir araya geldi.
YEREL HABERLER Başkan Bilgin mahalle başkanlarıyla bir araya ...
Türkiye Satranç Şampiyonası, Sivas’ta başladı
YEREL HABERLER Türkiye Satranç Şampiyonası, Sivas’ta başladı
Yüksekokul, rehber öğretmenlere tanıtıldı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Şarkışla Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu ilçede görev yapan rehber öğretmenlere tanıtıldı.
YEREL HABERLER Yüksekokul, rehber öğretmenlere tanıtıldı Sivas ...
Organ bağışına dikkat çektiler Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Açık Düşünce Topluluğu organ bağışına dikkat çekti.
YEREL HABERLER Organ bağışına dikkat çektiler Sivas Cumhuriyet ...
SCÜ’de konser düzenlendi Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (SCÜ) Türk Sanat Müziği Konseri gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER SCÜ’de konser düzenlendi Sivas Cumhuriyet ...
Ebelik Bölümü öğrencileri çelenk sundu Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğrencileri Ebeler Haftası dolayısıyla Atatürk anıtına çelenk sundu.
YEREL HABERLER Ebelik Bölümü öğrencileri çelenk sundu Sivas ...
Nuri Demirağ’ın torunları 5 kilometre menzilli roket geliştiriyor Sivas Bilişim Teknolojileri Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencileri, 5 bin metre menzilli roketleri ile Demirağ Roket Takımı adıyla TEKNOFEST'te boy gösterecek
YEREL HABERLER Nuri Demirağ’ın torunları 5 kilometre menzilli roket ...
Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocuğu ölümden döndü Sivas’ın Şarkışla ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 9 yaşındaki kız çocuğu ölümden döndü Çocuğu köpek saldırısına uğrayan baba: “Birilerinin bu olayı anlaması için illaki köpekler tarafından çocuklarının ısırılması mı gerekiyor”
YEREL HABERLER Sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan kız çocuğu ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.