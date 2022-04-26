Sivasspor Kadın Futbol Takımı, Kayserispor maçına iddialı hazırlanıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kadınlar Süper Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sivasspor, ligin 20. haftasında sahasında karşılaşacağı Kayserispor müsabakasının hazırlıklarına başladı.

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesislerinde Teknik Direktör Nevzat Ercanlı ve yardımcıları nezaretinde yapılan antrenman yaklaşık 1 buçuk saat sürdü. İdman koşu ile başladı, daha sonra ısınma hareketleri yapan kırmızıbeyazlılar, topla beraber istasyon çalışması ile idmanını sürdürdü. Antrenman yarım sahada çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.