Bakan Kurum: Attığımız her adımda geri dönüşümü önceliklendireceğiz

Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ-Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA) ÇEVRE Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sıfır atık projelerinin önemine vurgu yaparak, "Kaynaklarımız sınırsız değil. Ağaçlarımızı, suyumuzu, ormanlarımızı hep birlikte korumak zorundayız. O yüzden attığımız her adımda yaptığımız her işte geri dönüşümü önceliklendireceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, çeşitli temaslarda bulunmak üzere hava yolu ile Sivas´a geldi. Nuri Demirağ Havalimanı'nda il protokolünce karşılanan Bakan Kurum ilk olarak Hamidiye Kültür Parkı'nda incelemelerde bulundu. Programa Bakan Kurum'un yanı sıra Vali Salih Ayhan, AK Parti milletvekilleri İsmet Yılmaz, Semiha Ekinci, Mehmet Habip Soluk, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, ilçe belediye başkanları, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı. Bakan Kurum burada Savaş Atları Müzesi'ni gezerek Vali Salih Ayhan´dan bilgi aldı. Bakan Kurum daha sonra Kültür ve Sanat Evi'nin önünde 100 kişilik çocuk ekibinin hazırladığı geri dönüşüm kostüm defilesi ve masal etkinliğine katıldı. Bakana ziyareti sırasında bir çift yavru Kangal köpeği hediye edildi.

'GERİ DÖNÜŞÜMÜ ÖNCELİKLENDİRECEĞİZ"

Burada öğrencilerle sohbet eden Bakan Kurum, "İnşallah sizlerle birlikte bu farkındalığı artıracağız. Geleceğimizin umudu olacaksınız. Kaynaklarımız sınırsız değil. Ağaçlarımızı, suyumuzu, ormanlarımızı hep birlikte korumak zorundayız. O yüzden attığımız her adımda, yaptığımız her işte geri dönüşümü önceliklendireceğiz. Bu sayede bizler sizlere, sizler de çocuklarınıza daha iyi bir gelecek sunacaksınız. O yüzden bu manada yapmış olduğunuz çalışmaları takdir ediyoruz, destekliyoruz ve hep birlikte güzel bir Türkiye için bu mücadeleyi evden, okuldan başlayarak vereceğiz. Bu mücadelede bizlerin yol arkadaşı olacaksınız" dedi.

Hamidiye Kültür Bahçesi´nin ardından Bakan Kurum ve beraberindekiler Siirt Eruh´ta mayına basması sonucu gazi olan ve dün Antalya'da kalp krizinden hayatını kaybeden Yüksel Yıldırım´ın Yukarı Tekke Ayyıldız Camii´nde kılınan cenaze namazına katıldı. (DHA)FOTOĞRAF

DHA-Politika Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ-Ayşe Mine EĞÜZ

2022-04-27 17:27:54



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.