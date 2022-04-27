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Bakan Kurum: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha rekor bir oyla seçeceğiz"

İHA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye'nin gelecek 100 yılını şekillendirecek olan 2023 seçimlerinde Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha rekor bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz." dedi.

Bakan Kurum: “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha rekor bir oyla seçeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Türkiye’nin gelecek 100 yılını şekillendirecek olan 2023 seçimlerinde Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha rekor bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz." dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Sivas’ta bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas Valiliğini ziyaret ederek Vali Salih Ayhan ve kurum temsilcileri ile görüştü, ardından Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin’i ziyaret etti. Bakan Kurum, akşam AK Parti İl Başkanlığı tarafından verilen iftar programına katıldı. Burada Suudi Arabistan'da düzenlenen ezan okuma yarışmasında dünya birincisi olan Muhsin Kara, Kur'anı Kerim okudu. İftar sonrası partililere hitaben konuşan Kurum, parti temsilcilerinden yapılan hizmetleri anlatmalarını istedi. Bakan Kurum, yaptığı konuşmasında Sivas’ta yapılan ve yapılacak millet bahçelerinin genişliğini 2 milyon 243 bin metre kare olarak açıklayarak, “Bu kadim şehirde çocuklarımız için, gençlerimiz için, Yiğidolar için toplam büyüklüğü 2 milyon 243 bin metre kare büyüklüğünde 7 millet bahçesi projemiz var. Sivas eski stat yerinde millet bahçemizi 5 Haziran 2020’de dünya Çevre Günü’nde açtık. Şarkışla Millet Bahçemizin 1. etabını tamamladık. Zara Millet Bahçemizi de açılışa hazır hale getirdik. Koyulhisar’da Eğriçimen Millet Bahçesi'nin de yapımına devam ediyoruz. Merkez’de Yüceyurt ve Seyfebeli’de yer alan millet bahçelerimizin de projelendirme çalışmalarına devam ediyoruz. SivasAnkara kara yolu üzerindeki tarihi Haralar bölgesinde bulunan 251 bin metrekarelik Hamidiye Kültür Bahçemizi Sivaslı kardeşlerimizin yeni buluşma noktası haline getirdik.” diye konuştu.

"2.3 milyarlık 165 proje"
Kurum, İller Bankası aracılığı ile 2.3 milyar değerinde yatırım yaptıklarını ifade ederek, “İller Bankamız eliyle yatırım değeri 2.3 milyar lira olan 165 proje gerçekleştirdik. İçme suyundan arıtma tesisine, kültür parkı restorasyonuna destekten üst geçit bağlantı yoluna kadar projelerimizin tamamına gerekli finansal desteği veriyoruz, yatırımlarımıza tüm hızımızla devam ediyoruz. Buruciye, Çifte Minareli Medrese ve Kale Camisi'ne; kongre ve valilik binalarımızın da bulunduğu İhramcızade, Osman Paşa ve Hikmet Işık Caddelerimizdeki 53 binamızın cephelerini yeniledik. Bu tarihi aks üzerindeki görüntü kirliliğini tamamen ortadan kaldırdık.” dedi.

"Kentsel dönüşüm sürüyor"
Bakan Kurum, Sivas’ta kentsel dönüşüm çalışmalarının sürdüğünü vurgulayarak, “Sivas’ımızı kentsel dönüşümle daha sağlıklı konutlara kavuşturuyoruz. Bu anlamda Esentepe, Yunus Emre ve Demirciler Mahallelerindeki riskli alanda kentsel dönüşüme devam ediyoruz. Bu kapsamda 475 konutumuzun yapımını tamamlayarak inşallah Temmuz ayında vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Sivas’ta TOKİ Başkanlığımızla 9.189 konut ile onlarca sosyal donatının yapımını tamamladık. Yine 2.449 konut ile 5 ticaret merkezi, 4 cami, hükümet konağı, sosyal tesisler ve millet bahçesinin yapımına devam ediyoruz. Sosyal konut projelerimiz kapsamında ise toplam 3.946 konutumuzu Sivas’ımıza armağan ediyoruz. İnşallah, Sivas’ın 28.500 kilometrekaresinin tamamını, daha pek çok dev yatırımlarımızla hep birlikte buluşturacağız. Çünkü Âşık Veysel, burada bulunan tüm milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, teşkilatlarımıza, muhtarlarımıza; yani gözü, kulağı, kalbi millette olanlara bakın ne söylemiş: ‘Ölümsüz olmak istersen eğer / Dünyaya bırakırsın bir eser.” ifadelerini kullandı.

“Bağımsız yargının kararını sorguluyorlar”
Bakan Kurum, eserle, milletle ve hizmetle alakası olmayanların bağımsız yargının kararını sorguladıklarını ifade ederek, “İşte eserle, hizmetle, milletle alakası olmayanların; hem hukuku hem de millet iradesini nasıl hiçe saydıklarını görüyoruz. Bu zihniyet; hukuku hiçe sayıyor, bağımsız yargının kararını sorguluyor, milletin iradesine dil uzatıyor, bu ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanını hadsizce tehdit ediyor! Ne zaman kendilerine proje, vizyon, gelecek desek ipe un sererler. Bu millet bunları şöyle ne zaman yoldan çevirip kendilerine ‘sizin üretiminiz nerede, yatırımınız nerede, projeniz nerede’ dese; bunlar milletimize akıl öğretmeye çalışırlar. Geçen gün duydum. Sivaslılar bunları ölçmüş, biçmiş bunların karakterini ortaya koymuş. Sivaslılar bunlara ne demiş: 'Tembele iş buyur! Tembel dönsün sana akıl öğretsin!" şeklinde konuştu.

“Büyük Türkiye hayalinden bir an bile geri adım atmayacağız”
Bakan Kurum, büyük Türkiye hayallerinden bir an bile geri adım atmayacaklarını ifade ederek, “Bizim bir hayalimiz var. Biz yolumuzdan sapmayacağız. Büyük Türkiye hayalinden bir an bile geri adım atmayacağız. Türkiye’nin bağımsızlığının sembol şehri Sivas için çok çalışacağız, ülkemiz için, devletimiz için, al bayrağımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu sokakların yetiştirdiği şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu ne güzel söylemiş: 'Hizmet ettiğimiz bu bayrak öyle bir bayraktır ki; içinde vatan vardır, şehitlerin dökülen kanı vardır, iki cihan vardır, din vardır, iman vardır.' İşte bu yüzden Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allah’ın yardımı ve milletimizin dualarıyla al bayrağımıza her zamankinden daha büyük bir gururla, her zamankinden daha yüksek bir azimle hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye’nin gelecek 100 yılını şekillendirecek olan 2023 seçimlerinde Liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı bir kez daha rekor bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz.” şeklinde konuştu.

Konuşma sonrası AK Parti Sivas İl Başkanı Hakan Aksu, Bakan Kurum'a üzerinde çift başlı kartal işlenmiş ahşap tablet hediye etti.

Cumhurbaşkanı telefonla seslendi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, iftar sonrası cep telefonu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradı. Erdoğan telefon aracılığı ile partili gençlere seslendi. Erdoğan gençlerin Kadir gecesini kutlayarak bayramlarını kutladı. Bakan Kurum ve beraberindekiler iftar programının ardından tarihi kent meydanında halka tatlı ikramında bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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