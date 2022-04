Bakan Kurum: Attığımız her adımda geri dönüşümü önceliklendireceğiz (2)

'CUMHURBAŞKANIMIZI REKOR BİR OYLA YENİDEN SEÇECEĞİZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sivas programı kapsamında Vali Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgi´ni makamlarında ziyaret etti. Bakan Kurum ve beraberindekiler, daha sonra Sivas Kongre Binası yanında bulunan alanda AK Parti İl Teşkilatınca düzenlenen halka açık iftar programına katıldı. Burada konuşan Bakan Kurum, Türkiye´nin her bir taşına gözü gibi baktıklarını belirterek, "Milletimizin bize nerede ihtiyacı varsa orada olduk, olmaya devam ediyoruz. Nitekim deprem oldu Elazığ, Malatya´da soluk aldık. Sel oldu Kastamonu, Bartın ve Sinop'taydık. Yangında Muğla, Antalya'daydık. Hiçbir vatandaşımızı aç ve açıkta bırakmadık. Yaralarını millet ve devlet olarak, tam bir seferberlik ruhuyla hep birlikte sardık. Akabinde de şehirlerimizi, ormanlarımızı, yaşam alanlarımızı yeniden inşa ettik, etmeye devam ediyoruz. Aynı hassasiyetle Sivas´ı da suyunu da yeşilini de geliştirmeye, geleceğe taşımaya devam ediyoruz. İller Bankamız eliyle yatırım değeri 2,3 milyar lira olan 165 proje gerçekleştirdik. Sivas'ımızı kentsel dönüşümle daha sağlıklı konutlara kavuşturuyoruz. Bu anlamda Esentepe, Yunus Emre ve Demirciler Mahallelerindeki riskli alanda kentsel dönüşüme devam ediyoruz. Bu kapsamda 475 konutumuzun yapımını tamamlayarak inşallah Temmuz ayında vatandaşlarımıza teslim ediyoruz" dedi.

'BUNLAR MİLLETİMİZE AKIL ÖĞRETMEYE ÇALIŞIRLAR'

Sivas´ta TOKİ Başkanlığı tarafından 9 bin 189 konut ile onlarca sosyal donatının yapımını tamamladıklarını belirten Bakan Kurum, "Yine 2 bin 449 konut ile 5 ticaret merkezi, 4 cami, hükümet konağı, sosyal tesisler ve millet bahçesinin yapımına devam ediyoruz. Sosyal konut projelerimiz kapsamında ise toplam 3 bin 946 konutumuzu Sivas´ımıza armağan ediyoruz. İnşallah, Sivas´ın 28 bin 500 kilometrekaresinin tamamını, daha pek çok dev yatırımlarımızla hep birlikte buluşturacağız. Buluşturacağız. Çünkü Aşık Veysel, burada bulunan tüm milletvekillerimize, belediye başkanlarımıza, teşkilatlarımıza, muhtarlarımıza; yani gözü, kulağı, kalbi millette olanlara bakın ne söylemiş: 'Ölümsüz olmak istersen eğer, dünyaya bırakırsın bir eser.' İşte eserle, hizmetle, milletle alakası olmayanların; hem hukuku hem de millet iradesini nasıl hiçe saydıklarını görüyoruz. Bu zihniyet; hukuku hiçe sayıyor, bağımsız yargının kararını sorguluyor, milletin iradesine dil uzatıyor, bu ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanını hadsizce tehdit ediyor. Ne zaman kendilerine proje, vizyon, gelecek desek ipe un sererler. Bu millet bunları şöyle ne zaman yoldan çevirip kendilerine 'sizin üretiminiz nerede, yatırımınız nerede, projeniz nerede' dese; bunlar milletimize akıl öğretmeye çalışırlar. Geçen gün duydum. Sivaslılar bunları ölçmüş, biçmiş bunların karakterini ortaya koymuş. Sivaslılar bunlara ne demiş: Tembele iş buyur. Tembel dönsün sana akıl öğretsin" diye konuştu.

Büyük Türkiye hayalinden geri adım atmayacaklarını söyleyen Bakan Kurum, "Türkiye´nin bağımsızlığının sembol şehri Sivas için çok çalışacağız, ülkemiz için, devletimiz için, al bayrağımız için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu sokakların yetiştirdiği şehidimiz Muhsin Yazıcıoğlu ne güzel söylemiş: 'Hizmet ettiğimiz bu bayrak öyle bir bayraktır ki; içinde vatan vardır, şehitlerin dökülen kanı vardır, iki cihan vardır, din vardır, iman vardır' İşte bu yüzden Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allah´ın yardımı ve milletimizin dualarıyla al bayrağımıza her zamankinden daha büyük bir gururla, her zamankinden daha yüksek bir azimle hizmet etmeye devam edeceğiz. Türkiye´nin gelecek 100 yılını şekillendirecek olan 2023 seçimlerinde liderimiz, Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan´ı bir kez daha rekor bir oyla yeniden Cumhurbaşkanı seçeceğiz" ifadelerini kullandı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I TELEFONLA ARADI

Programın sonunda ise vatandaşların isteği üzerine Bakan Kurum, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefon ile aradı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sivas halkının Ramazan Bayramını tebrik ederek, "Allah birliğinizi, beraberliğini daim eylesin. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Birlik ve beraberlik içerisinde inşallah sizlerle birlikte 2023'ü farklı görüyorum. Sivas bu işin kalesidir. Hepinize kalbi selamlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun" dedi. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIArife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ

