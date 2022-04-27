Otomobil yoldan çıktı 1 ölü 3 yaralı

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Sivas'ta otomobil yoldan çıktı, araçta bulunan 1 kişi öldü 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza SivasAnkara karayolu 20. Kilometresinde meydana geldi. Kazada N.D. (34) yönetimindeki 58 HH 117 plakalı Toyota marka otomobil yoldan çıkarak şarampolde bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazada Onur Akın (25) olay yerine hayatını kaybetti. Araçta bulunan sürücü ile A.T(30) ve A.A.(40) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas’ta ki hastanelere kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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