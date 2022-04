Rıza Çalımbay: "Trabzon şampiyonluğu hak etti" Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz" "Hiçbir takımla görüşme yapmadım"

DG Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, Trabzonspor’un bu sene şampiyonluğu hak ettiğini söyleyerek, "Kocaman bir lobisi olan bir takım. Her türlü transferi yaptılar. Kimin iyi oyuncuları varsa hepsini aldılar" dedi.

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Düzenlenen toplantıya ajans ve gazete temsilcileri ile Sivasspor İdari Menajeri Kerem Atılmaz katıldı.

Çalımbay, sezonu en erken açan takım olduklarını belirterek, "Takım olarak sezonu en erken açan takımız. Hazırlık dönemine herkesten önce başladık. Hazırlık maçları yerine resmi maçlarla lige başladık. İnşallah ligi en son bitiren takımlardan da bir tanesi olacağız. Sezon başında gerçekten zorlu maçlar oynadık. İki sene üst üste Avrupa’ya gittik. Ben Türkiye’de bir Anadolu takımının üst üste iki kez Avrupa’ya gittiğini hatırlamıyorum. Buraya Trabzon’u katmıyorum. Başarılı bir çizgi çizdik, hedeflerimizi gerçekleştirdik. Lig’de en büyük sıkıntılarımızdan biri sakatlıklar oldu. Buna rağmen hiçbir zaman kopmadık” dedi.



"Sivas açısından çok önemli"

Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Alanyaspor ile oynayacakları maçı değerlendiren Çalımbay, "Kupada Alanyaspor ile oynadığımız bir maç var. Bu maçın ilk yarısını Alanya’da oynadık. Bu maçın ikinci yarısı da burada oynanacak. Bu maç Sivas’ın tarihi açısından da çok önemli. Final oynamak inşallah finali de kazanıp Türkiye Kupasını almak bizim en büyük hedeflerimizden birisi. Sivasspor camiası içinde muhteşem olur" ifadelerini kullandı.



"İnanılmaz sakatlıklar yaşadık"

Bu sezon sakatlıklardan dolayı çok sıkıntı yaşadıklarını belirten Çalımbay, "Biz ikinci yarıda transfer yapmadık. Bir tane oyuncu aldık. Aynı kadro ile devam ettik. Kulübümüzün bütçesi durumu iyi olsaydı bir iki oyuncu katabilirdik. O zaman daha farklı daha iyi şeyler olabilirdi. Biz çok sıkıntılar yaşadık, inanılmaz sakatlıklar yaşadık. O yüzden kupa maçlarına çok sıkıntılı kadrolarla çıktık. Hemen hemen tüm oyuncularımıza şans verdik" dedi.



"Hiçbir takımla görüşme yapmadım"

Bir gazetecinin “Sezon sonu Sivasspor ile olan sözleşmeniz sona eriyor. Neler söylersiniz?” şeklindeki sorusuna Çalımbay, şu yanıtı verdi;

"Antrenörlük hayatımda hiçbir zaman maçlar bitmeden konuşmadım. Hep soruldu gidecek misiniz kalacak mısınız diye. Benim şu anda bir karırım yok. Sadece sezonu bitirmeye çalışıyorum. Önemli olan sezonu iyi bir şekilde bitirmek. Kalan dört maçımızı bitireceğiz. Tek isteğimiz alabileceğimiz en yüksek puanları alıp ligi bitirmek. Onun dışında şu anda bir düşüncemiz yok. Hiçbir görüşme yapmadık. Yapmıyorum zaten. Maçlar bittikten sonra ona göre hareket ederim. Ben görev yaptığım her takımla bir yıllık anlaşırım. Bir yıl sonra ben memnunsam kalırım, memnun değilsem giderim. Karşı taraf memnunsa devam ederiz sıkıntıları varsa da ona göre hareket ederiz. Şu anda bir şey yok, sadece ligi bitirmemiz gerekiyor."



"İyi oyuncuların hepsini Trabzon aldı"

Bu sezon Trabzonspor’un şampiyonluğu fazlasıyla hak ettiğinin altını çizen Rıza Çalımbay, "Trabzonspor şampiyonluğu hak etti. Şöyle hak etti; bir kere bende orada çalıştığım için söylüyorum. Kocaman bir lobisi olan bir takım. Her türlü transferi yaptılar. Kimin iyi oyuncuları varsa hepsini aldılar. İmkanları ve bütçesi de çok iyiydi. Manevi açıdan baktığınızda muhteşem bir taraftarla oynadılar. Abdullah hoca ile görüştüğümde yönetimin istediği tüm futbolcuları aldığını söyledi. Lige başlarken Trabzon’la ilgili hem iyi hem de kötü bir şey oldu. Biz Kopenhag’a gidiyorduk onlarda Roma’ya gidiyorlardı. Trabzon Roma’ya elenince herkes üzüldü ama bana göre Trabzon bunu avantaja dönüştürdü. Çünkü diğer takılar Avrupa’da devam edince içerde sıkıntılar yaşadılar" diye konuştu.

