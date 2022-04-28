Sivasspor’da Galatasaray hazırlıkları sürüyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Spor Toto Süper Lig'in 35. hafta maçında deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak Sivasspor, bugün yaptığı idmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman taktik çalışmayla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızıbeyazlılar yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.