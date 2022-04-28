Sivas’ta trafik kazası: 3 yaralı

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Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 22.00 sıralarında SivasKayseri karayolu Mescitli mevkiinde meydana geldi. M.Y. (31) yönetimindeki 58 AZ 090 Tofaş marka araçla, H.Y (32) yönetimindeki 58 FK 700 plakalı Opel marka araçla çarpıştı. Kaza yapan araçlar bariyerlere çarparak durabildi. Kazada S.Y. (21), 3,5 yaşındaki M.Y.., E.S.Y. adlı bebek yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentte bulunan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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