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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği müsabakaları Sivas'ta devam ediyor

DHA

Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği müsabakaları Sivas'ta devam ediyor


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu ve Türkiye İş Bankası katkılarıyla düzenlenen Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği müsabakaları, Sivas'ta sürüyor.Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 81 ilde gerçekleşen mahalli yarışmaların ardından 8 ilde düzenlenen grup yarışmalarında finale yükselen 168 okul takımı, Türkiye Birinciliği müsabakalarında zirve mücadelesi için kıyasıya yarışıyor. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 600'ü aşkın sporcudan oluşan takımların müsabakaları bugün sona erecek. Takımlar, müsabakalar kapsamında kendi kategorilerinde ilk dörde girip Türkiye derecesi elde etmeye çalışıyor.Elazığ'dan müsabakalara katılan satranç antrenörü Oğuzhan Deniz, "Oldukça güzel bir organizasyon. Türkiye'nin her yerinden katılan takımlar var. Güzel mücadeleler oluyor. Öğrencilerimiz de çok güzel mücadele ediyor. Bu atmosferde bulunmak tabii ki çok keyifli. En iyi şekilde maçlar çıkarıp, ilk üçü hedefliyoruz. Öğrencilerimizin illerinde bazı kulüpler var. O kulüplerde eğitim görerek hazırlanıyorlar. Onun dışında okullarımızda da satranç kulüplerimiz oluyor ve sürekli aktif bir şekilde turnuvalara da katılıyoruz. Bunlara ek olarak kendileri de evlerinde sürekli maçlar yapıyorlar" dedi.'SATRANÇ DÜŞÜNME BECERİSİNİ GELİŞTİRİYOR'Müsabakaya katılan öğrencilerden Elvin Nazlı Özen (12) ise, "Elâzığ'da yaşıyorum. Buraya turnuva için geldim. Zor rakipler var ancak iyi maçlar yapıyoruz. İlk üçü hedefliyoruz. Kendimize bu konuda güveniyoruz. Satranç düşünme becerisini geliştiriyor. Hayatımıza yeni yönler ve yeni varyasyonlar katıyor. Rakibimizle de ayrıca bir arkadaşlık ilişkisi kuruyoruz. Yeni arkadaşlar ediniyoruz" diye konuştu.Turnuvanın çok iyi gittiğini söyleyen Doruk Avcı da "Turnuvada takımımız üçüncü. Satranç çok iyi bir spor, okul derslerim olumlu etkiliyor. Satranç sayesinde sorulara daha iyi yoğunlaşabiliyorum. Matematiğim daha iyi. Gittiğim illerde ayrıca arkadaşlarım oluyor. Bu yüzden satrancı seviyorum. Şampiyonluklarım, ikinciliklerim ve üçüncülüklerim var" dedi.Ümmü Gülsüm Kaya da çok dikkat gerektiren satrancın zekasını geliştirdiğini belirterek, "Satranç bize nasıl takım olabileceğimizi gösteriyor. İki ay önce müdürümüz okulumuzda satranç kursu açtı. Zamanla kendimizi geliştirip yarışmalara katıldık. Ağrı'da birinci olup Erzurum'a geldik. Erzurum'da da derece yapıp ikinci olduk ve şimdi de Sivas'tayız. Burada da derece yaparak okulumuzu ve ilimizi temsil etmeye geldik " ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Spor Türkiye-Sivas / Merkez
2022-04-29 11:24:53

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