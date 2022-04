Hayvan satıcısına güvendi, varından yoğundan oldu Sivas’ta hayvancılık yapan bir çiftçi, inek satın almak isterken, bir şebeke tarafından dolandırılınca varından yoğundan oldu

Sivas’ta hayvancılık yapan bir çiftçi, inek satın almak isterken yönlendirildiği Kars’ta bir şebeke tarafından dolandırılınca varından yoğundan oldu.

Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde büyükbaş hayvancılık yapan Hasbi Yılmaz geçtiğimiz yıl kurban bayramında satmak için tosun alıp yetiştirip satmaya karar verdi. Başka bir çiftçinin yönlendirmesi ile Kars'ta hayvancılık yapan H.Ö., İ.C., F.B., E.C., C.B., A.T., A.A. ve M.Z. isimli ortaklarla tanıştı. E.C. ile 75 tosun için anlaşmaya varıldı. Yılmaz bir miktar peşin ödeme yaptı. Ancak bir türü tosunlar kendisine teslim edilmedi. Çeşitli bahaneler üretilerek tosunlar teslim edilmediği gibi Yılmaz’dan sürekli para talep edildi. Yılmaz parası çıkışmayınca çevresinden borç alarak bankalardan kredi çekti. Kısa süre içerisinde şebekeye yaklaşık 380 bin TL ödeme yaptı. Bayram gelmesine rağmen ne tosunları alabildi ne de parasını.



Varından yoğundan oldu

Kars’a gidip güvenlik birimlerine şikayette bulunan Yılmaz, şebekenin kendisi gibi birçok kişiyi daha dolandırdığını öğrendi. Geçen zaman içerisinde bankalardan çektiği kredilerini ödeyemeyince icra yoluyla elinde ve varsa alındı. Yılmaz, Kars Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak H.Ö., İ.C., F.B., E.C., C.B., A.T., A.A. ve M.Z’den şikayetçi oldu. Savcılık kararı ile konunun ticari bir ilişki olduğu, borç alacak verecek ilişkisi olduğu ve hukuki ihtilaf arz ettiği gerekçesi ile kovuşturmaya gerek görülmedi. Yılmaz bu kez elindeki dekontlar ve sözleşmeyi gerekçe gösterip icra davası açtı. Bu kez de şüphelilerin üzerinde kayıtlı ekonomik değeri olan herhangi bir şey bulunmadığı için sonuç alamadı.

Hasbi Yılmaz, kendisini dolandıranların başkalarını da dolandırmamaları için haklarında işlem yapılmasını istedi. Yılmaz yaptığı açıklamada, “Sivas’tan bir arkadaş vadeli hayvan satın almak üzere beni alıp Kars’a götürdü. Kars’a gidip arkadaşlarla tanıştık, hayvan var diyerek yaylaya götürdüler. Yaylada hayvanlara baktık, hoşumuza da gitti. Kars merkezde bir lokantaya oturup pazarlığımızı yaptık. Pazarlığı yaptıktan sonra 40 bin lira peşinat vereceksin dediler ben de verdim. Sen git biz hayvanların küpelerini tamam edince size sana haber veririz dediler. Bir hafta sonra ne yaptıklarını sormak için tekrar aradığımda hayvanların aşıları için 13 bin lira istediler gönderdim. 20 gün sonra tekrar aradığımda ‘bizim başımıza bir iş geldi malları peşin satacağız, 350 bin lira para lazım, ya sen alacaksın ya da satıp elimizde ki parayı sana göndereceğiz’ dediler. Bende bankalara yöneldim çeşitli bankalardan para çektim, 350400 bin para gönderdim. Parayı gönderdikten sonra mallar nerde diye aradım, bahane ürettiler. Ben de çıkıp Kars’a gidip emniyette suç duyurusunda bulundum. Kars’tan takipsizlik kararı geldi. Elimde avucumda ne varsa bunlara gönderdim, her şeyim hacizli, bankalarla 15 tane dosyam var. Ne yapacağımı bilmiyorum çaresiz kaldım” şeklinde konuştu.

