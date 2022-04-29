Beşinci kattan düşüp çenesi kırılan kedi sağlığına kavuştu Sivas'ta 5'inci kattan düşerek çenesi kırılan Tokyo isimli kedi, Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyat dilerek sağlığına kavuştu

Sivas'ta 5'inci kattan düşerek çenesi kırılan Tokyo isimli kedi, Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyat dilerek sağlığına kavuştu.

Sivas’ta Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Eren Özdal'a (22) ait 3,5 aylık 'Tokyo' isimli 'Scottish Fold' cinsi kedi, 5'inci kattaki balkondan beton zemine düştü. Beton zemine düşen kediyi Özdal, veterinere götürdü. Yapılan kontrolde kedinin düşmeye bağlı darbe aldığı ve çenesinde kırıklar oluştuğu belirlendi. 4 günlük rutin takibin ardından 'Tokyo'nun çenesi için Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesine nakledildi. Burada Genel Cerrahi, Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Doç. Dr. İlker Şen'in yaptığı 2 saatlik operasyonun ardından 'Tokyo'nun çenesine müdahale edildi. Operasyonu yapan Doç. Dr. İlker Şen, "Şu anda her şey yolunda, çeneyi yeniden toparladık. İnşallah 1,5 ay sonra yeniden sağlığına kavuşmuş olacak" dedi.

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