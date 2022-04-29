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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İVA Park AVM’de bayram heyecanı devam ediyor

İHA

İVA Park AVM’de bayram heyecanı devam ediyor

JLL Türkiye yönetiminde hizmetine devam eden, Ramazan ayı boyunca Sivas halkına eski ramazanlar tadında etkinlikler sunan İVA PARK AVM, bayram öncesi hafta sonunun da bayram tadında geçmesi için etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor.
2016 yılında hizmete giren Sivas'ın ilk AVM'si İva Park Alışveriş Merkezi'nin yönetim ve kiralama hizmetleri, alanında lider olan JLL Türkiye tarafından yürütülmeye başlandı. JLL Türkiye yönetiminde hizmetine devam eden İva Park AVM zengin marka karması ve her kategoriden mağaza seçeneklerinin yanında, ziyaretçilerine keyifli anlar yaşatmak adına, bayram alışverişine etkinlikleri ile de renk katıyor.
30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde, bayram alışverişi hızla devam ederken, iftar saatinde neyzen ve semazen performansları, iftar sonrası ise Hacivat ve Karagöz Çocuk Tiyatrosu, tahta bacak, illüzyon gösterileri ve hediyeli yarışmalar ile ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor. Arife günü olan 1 Mayıs 2022 akşamı dahil, ziyaretçilerine saat 00.00’a kadar hizmet verecek İVA PARK AVM Ramazan ayının son haftası etkinliklerini her yaşta ziyaretçisinin beğenilerine sunacak.
İva Park Alışveriş Merkezi Müdürü Ayşegül Kılıç “Yeni kurumsal kimliğimizle başlattığımız etkinliklerimize Mayıs ayında baharın gelişiyle beraber hız veriyoruz. Relansman sürecimizi ziyaretçilerimize duyurmaya hazırlanıyoruz, yıl boyunca planladığımız etkinlik ve kampanyalarımızla bahsedilmeye devam ediyor olacağız. Tüm ziyaretçilerimizi de bekleriz.” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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