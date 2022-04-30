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Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi

DHA

Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi


Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Satranç Federasyonu ve Türkiye İş Bankası katkılarıyla düzenlenen Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği müsabakaları, sona erdi. 
Taha Akgül Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 81 ilde gerçekleşen mahalli yarışmaların ardından 8 ilde düzenlenen grup yarışmalarında finale yükselen 168 okul takımı, Türkiye Birinciliği müsabakalarında zirve mücadelesi için kıyasıya yarıştı. Küçükler, yıldızlar ve gençler kategorilerinde 600'ü aşkın sporcudan oluşan takımların müsabakaları bugün sona erdi. Müsabakalar finalinde Küçük Kızlar Kategorisi'nde Antalya Hayme Ana Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi, Küçükler Genel Kategorisi'nde Samsun Özel Bahçeşehir Ortaokulu, Yıldızlar Kızlar Kategorisi'nde Özel Ankara ABC Ortaokulu, Yıldızlar Genel Kategorisi'nde Özel Antalya Bahçeşehir Ortaokulu, Gençler Kızlar Kategorisi'nde İzmir Atatürk Lisesi, Gençler Genel Kategorisi'nde ise Antalya Anadolu Lisesi 1'inci oldu. Dereceye giren okullar ve öğrencilere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, AK Parti Milletvekilleri İsmet Yılmaz, Mehmet Habip Soluk, Türkiye Satranç Federasyonu As Başkanı Nilüfer Çınar Çorlulu katıldı. 
Törende konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, "Sivas genç ve spor dostu bir şehirdir. İnşallah sporun bir çok branşının programını burada icra edeceğiz. Bu sene yaklaşık 100 bin kişiyi Sivas'ta ağırlamış olacağız.  İnşallah uluslararası müsabakalara da ev sahipliği yapmaya devam edeceğiz. Satranç Federasyonu'yla güzel bir irtibatımız var. Birlikte güzel programlar icra ediyoruz. Hem resmi hem özel müsabakalar yapıyoruz. İnşallah yazın da Buruciye Medresesi'nde 'Buruciye Uluslararası Satranç Turnuvası' yapacağız. Birçok öğrencimizi de misafir etmiş olacağız" dedi.'SATRANÇ YÜZ BİNLERE ÇOCUĞUMUZUN HAYATINA DOKUNUR HALE GELDİ'
İş Bankası Kurumsal İletişim Müdürü Gül Meltem Atılgan, Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği müsabakalarına ilişkin yaptığı açıklamada, ülkemizde daha fazla çocuğun satranç sporuyla buluşması amacıyla Türkiye Satranç Federasyonu'na 2005 yılından bu yana ana sponsor olarak destek verdiklerini hatırlatarak, her geçen gün satrancın daha geniş kitlelere ulaşmasından büyük bir memnuniyet duyduklarını vurguladı. Satrancın yaygınlaşmasıyla beraber yüz binlerce çocuğun hayatına dokunur bir spor dalı haline geldiğini ifade eden Atılgan, "Federasyon ile çıktığımız bu yolda satrancın geniş kesimlerde kolay ulaşılabilir hale gelmesi için pek çok proje hayata geçirdik. Devlet okullarında açılan satranç sınıfı sayısı 30 bini aştı. Artık ülkemizin dört bir yanındaki okullarda satranç sınıfları var. 'Gören Eller' projesi kapsamında görme engelli çocuklarımızın eğitim gördüğü okullarda satranç sınıfları oluşturuldu. Ayrıca ceza ve infaz kurumlarına, sevgi evlerine satranç malzemesi desteği verildi" diye konuştu.  
Satrancın öğrencilerin okul başarılarını ve eğitim hayatlarını olumlu etkilediğini belirten Atılgan, Okul Sporları müsabakaları ve benzer etkinlikleri, çocuklarda aynı zamanda takım bilinci, dostluk, dayanışma duygusunu geliştirmesi bakımından da kıymetli bulduklarını söyledi. Müsabakalarda il ve bölge yarışlarını kazanarak finale kalan tüm takımları tebrik eden Gül Meltem Atılgan, "Ulusal ve uluslararası turnuvalarda mücadele eden sporcularımızın artan başarısı da bizi çok gururlandırıyor" dedi. '700'E YAKIN SPORCU ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİ VERDİ'
Türkiye Satranç Federasyonu As Başkanı Nilüfer Çınar Çorlulu ise satranç sporunun ülke genelinde yaygınlaşmasına önem verdiklerini belirterek, "Bu doğrultuda 16 yılı aşkındır ana sponsorumuz olan Türkiye İş Bankası ile aynı hedefte ilerleyerek, okul çağına gelmiş her çocuğumuzu satranç sporu ile tanıştırmak istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, Adalet Bakanlığımız başta olmak üzere devlet kurumlarımız ile çocuklarımıza gençlerimize dokunuyor, Türkiye İş Bankası sponsorluğunda çok özel projelere imza atıyoruz. Satranç Sınıfları projesi ise Türkiye İş Bankası sponsorluğunda Milli Eğitim Bakanlığımız ile 16 yıldır sürdürdüğümüz bir proje. Devlet okullarında çocuklarımızı satranç sporu ile tanıştırmayı amaçladığımız bu projede 16 yılda 30 bini aşkın satranç sınıfı açmayı başardık. Bugün burada mücadele eden 700'ü aşkın sporcumuzun belki de birçoğu satranç sporu ile ilk defa bu sınıflarda tanıştırlar ve satranç yolculuğuna bu şekilde çıktılar. Bir hafta boyunca Sivas ilimizde 81 ilimizde yüzlerce okulumuzda binlerce erkek ve kız takım arasında başarılı olmuş 200'e yakın okul takımımızı ağırladık. 700'e yakın sporcumuz şampiyonluk mücadelesi verdi. Kategorilerinde dereceye giren takımlarımızı kutluyor, şampiyonamıza katılım gösteren tüm sporcularımızı ve takımlarımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bir hafta boyunca Sivas ilimizde Türkiye'nin dört bir yanından gelen arkadaşlarınız ile unutulmaz bir hafta geçirdiniz. Ömür boyu sürecek dostluklar, arkadaşlıklar edindiniz. Açılışta bizlerle olan Federasyon Başkanımız şu anda Rodos'ta düzenlenen Avrupa Okullar'da ülkemizi temsil eden sporcularımızla birlikte. Başkanımızın da daha önce belirttiği gibi artık sizler Sivas ilimizin bir kültür elçisi oldunuz ve burada yaşadıklarınızı, mutluluklarınızı, heyecanınızı ve güzellikleri tüm Türkiye ile paylaşacaksınız. Okul sporları ile başlayan satranç yolculuğunu ise Avrupa Okullar, Dünya Okullar başta olmak üzere uluslararası arenaya taşıyacaksınız. Tüm organizasyonlarımızda bizlere destek olan başta Sayın Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na, Ana Sponsorumuz Türkiye İş Bankası'na, Sivas ilimizde bir hafta boyunca satranç ailemizi ağırlayarak her sorunu ve talebi ile ilgilenen başta Sayın Valimize, Belediye Başkanımıza, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN-Alperen YILDIZ
2022-04-30 09:34:41

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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