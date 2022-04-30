Kangallılar OSB istiyor Sivas’ın Kangal İlçesinde STSO Başkanı Mustafa Eken’le bir araya gelen iş adamları ilçelerine OSB istediklerini dile getirdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kangallılar OSB istiyor Sivas’ın Kangal İlçesinde STSO Başkanı Mustafa Eken’le bir araya gelen iş adamları ilçelerine OSB istediklerini dile getirdi

İHA

Kangallılar OSB istiyor Sivas’ın Kangal İlçesinde STSO Başkanı Mustafa Eken’le bir araya gelen iş adamları ilçelerine OSB istediklerini dile getirdi

Sivas’ın Kangal İlçesinde STSO Başkanı Mustafa Eken’le bir araya gelen iş adamları ilçelerine OSB istediklerini dile getirdi.
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) tarafından Kangal ilçesinde istişare toplantısı ve iftar programı düzenlendi. İlçede bulunan bir restoranda düzenlenen programa Kangal Kaymakamı Ahmet Fatih Sungur, Belediye Başkanı Kürşad Apaydın, Sivas TSO Başkanı Mustafa Eken, Meclis Başkanı Çetin Yıldırım, Meclis ve YK üyeleri ile ilçede bulunan iş adamları katıldı. Toplantıda iş adamları talep ve beklentilerini dinleyen Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Eken, 4 yıllık görev süresinde yapılan çalışmalarla ilgili bilgi vererek, gelen talepleri dinledi.
“Sivas için adayız”
Başkan Eken, koltuk sevdasının olmadığını söyleyerek, “Sizlerin sorun ve sıkıntılarının çözümü konusunda çalışmak için buradayız. İnsan ayrımı yapmayalım, ötekileştirmeyelim. Koltuk sevdamız yok, biz koltuklara güç vermeye geldik. Bu duygularla Ramazan Bayramımız şimdiden mübarek olsun. Birliğimiz, beraberliğimiz daim olsun. Bu koltukta olduğumuz müddetçe dürüst olacağız, sadece üyelerimiz ve Sivas için çalışacağız” ifadelerini kullandı.
"Yatırımcılar hazır"
Programa katılan Kangallı iş adamları ilçeleri için taleplerde bulunarak, “İlçemize OSB istiyoruz. Yatırım yapacak iş adamlarımız hazır. Kangal turizm açısından önemli bir bölge. Ancak yollarımız asfalt değil. Yollarımızdaki çalışmaların sezon öncesi acilen yapılmasını bekliyoruz. Ayrıca ilçemizde bulunan büyük şirketler, yerel esnaflarımızdan alışveriş yapmıyor. İl dışından ürün alıyorlar. Bu konuda destek bekliyoruz” şeklinde konuştular.
Üyelerin taleplerini dinleyen Başkan Eken, "Taleplerinizi aldım. Çözüm için ilgili kurumlarımızla görüşeceğim" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği ...
Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliğinde ödüller sahiplerini buldu
YEREL HABERLER Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliğinde ödüller ...
Sivas’ta Kut'ül Amare Zaferi kutlandı Sivas’ta Kut'ül Amare Zaferi'nin 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla program düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas’ta Kut'ül Amare Zaferi kutlandı Sivas’ta Kut'ül ...
İVA Park AVM’de bayram heyecanı devam ediyor
YEREL HABERLER İVA Park AVM’de bayram heyecanı devam ediyor
Beşinci kattan düşüp çenesi kırılan kedi sağlığına kavuştu Sivas'ta 5'inci kattan düşerek çenesi kırılan Tokyo isimli kedi, Cumhuriyet Üniversitesi Veteriner Fakültesi Hayvan Hastanesi'nde ameliyat dilerek sağlığına kavuştu
YEREL HABERLER Beşinci kattan düşüp çenesi kırılan kedi sağlığına ...
Mezar duvarına çarparak durdu, 3 yaralı Sivas’ta mezarlığın duvarına çarparak durabilen aracın içerisindeki 3 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Mezar duvarına çarparak durdu, 3 yaralı Sivas’ta ...
Hayvan satıcısına güvendi, varından yoğundan oldu Sivas’ta hayvancılık yapan bir çiftçi, inek satın almak isterken, bir şebeke tarafından dolandırılınca varından yoğundan oldu
YEREL HABERLER Hayvan satıcısına güvendi, varından yoğundan ...
Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği Turnuvası gerçekleştirildi
YEREL HABERLER Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği Turnuvası ...
SCÜ’de değerlendirme toplantısı yapıldı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde program akreditasyonu sürecinde olan birimlerle değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER SCÜ’de değerlendirme toplantısı yapıldı Sivas ...
200 ürüne tasarım tescil belgesi Sivas Olgunlaşma Enstitüsü, Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuru yaptığı 200 ürün için tasarım tescil belgesi aldı.
YEREL HABERLER 200 ürüne tasarım tescil belgesi Sivas Olgunlaşma ...
Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği müsabakaları Sivas'ta devam ediyor
YEREL HABERLER Okul Sporları Satranç Türkiye Birinciliği ...
5'inci kattan düşen 'Tokyo'ya çene operasyonu
YEREL HABERLER 5'inci kattan düşen 'Tokyo'ya çene operasyonu
Ermeni iddialarını ilk kez İngilizler ortaya attı Öğretim Görevlisi Ayan, Ermeni iddialarını ilk kez İngilizlerin ortaya attığını, Ermenilerin köylerde tespit edilen 500 bine yakın Müslüman Türk ve Kürt'ü vahşice katlettiklerini açıkladı
YEREL HABERLER Ermeni iddialarını ilk kez İngilizler ortaya ...
Sivas’ta trafik kazası: 3 yaralı
YEREL HABERLER Sivas’ta trafik kazası: 3 yaralı
Sivasspor’da Galatasaray hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor’da Galatasaray hazırlıkları sürüyor
Bedeli kadar ceza yediler Sivas'ta polis ve jandarma ekipleri tarafından ele geçirilen bin 110 paket kaçak sigaraya 22 bin 110 lira ceza kestiler
YEREL HABERLER Bedeli kadar ceza yediler Sivas'ta polis ve jandarma ...
Bayram tatiline giden öğrenciler kaza geçirdi: 1’i ağır 4 yaralı Malatya’da eğitim gören dört öğrenci bayram tatili için memleketleri Kastamonu’ya giderken Sivas’ta kaza geçirdi, 1’i ağır 4 öğrenci yaralandı
YEREL HABERLER Bayram tatiline giden öğrenciler kaza geçirdi: 1’i ...
Rıza Çalımbay: "Trabzon şampiyonluğu hak etti" Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: "Türkiye Kupası'nı almak istiyoruz" "Hiçbir takımla görüşme yapmadım"
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: "Trabzon şampiyonluğu hak ...
Rıza Çalımbay: En büyük hedefim yurt dışında çalışmak
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: En büyük hedefim yurt dışında çalışmak
Belediye personeline yüksekte güvenlik eğitimi Sivas Belediyesi ve belediyenin iştiraki olan Özbelsan çalışanlarına yüksekte güvenli çalışma eğitimi verildi
YEREL HABERLER Belediye personeline yüksekte güvenlik eğitimi Sivas ...
Sivas’ta otomobil sayısı 90 bini aştı Sivas’ta bulunan motorlu kara taşıtı sayısı mart ayı itibariyle 171 bin 527’ye çıktı. Kentte araçların 90 bin 161’ini otomobil oluşturdu.
YEREL HABERLER Sivas’ta otomobil sayısı 90 bini aştı Sivas’ta ...
Bakan Kurum: Attığımız her adımda geri dönüşümü önceliklendireceğiz (3)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Attığımız her adımda geri dönüşümü ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.