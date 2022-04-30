Halk otobüsünde 'maske' tartışması

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Alperen YILDIZ/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, özel halk otobüsünde maske takmayanlara tepki gösteren yolcunun bu anları, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Lojmanlar-Üniversite hattında çalışan özel halk otobüsü, tren garı yönüne seyir halindeyken yolculardan biri, maske takmayan diğer yolculara tepki gösterdi. Maskesiz yolculara bağırmaya başlayan kimliği belirsiz kişiyi, otobüstekiler sakinleştirmeye çalıştı. Yolcu, tartıştığı kişilere, 'Ben maske takıyorsam, siz de takacaksınız' diyerek tepki gösterdi. Tartışma, yolcunun otobüsten inmesiyle son bulurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Alperen YILDIZ

2022-04-30 14:49:37



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