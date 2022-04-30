Sivasspor’da Galatasaray maçı öncesi 1 eksik

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Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Galatasaray’a konuk olacak olan Sivasspor’da bu müsabaka öncesi 1 eksik futbolcu bulunuyor.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında yarın deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Kırmızıbeyazlılarda bu mücadele öncesinde 1 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Leke James takımını yalnız bırakacak.

Yiğidolar’da Leke dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

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