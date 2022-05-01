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Vali Ayhan’dan bayram öncesi sürücülere uyarı Sivas Valisi Salih Ayhan, Ramazan Bayramı öncesi yola çıkan sürücüleri uyararak, trafik kurallarına uyulmasını, özellikle uykusuz ve yorgun şekilde araç kullanılmamasını ve emniyet kemeri takılmasını istedi

İHA

Vali Ayhan’dan bayram öncesi sürücülere uyarı Sivas Valisi Salih Ayhan, Ramazan Bayramı öncesi yola çıkan sürücüleri uyararak, trafik kurallarına uyulmasını, özellikle uykusuz ve yorgun şekilde araç kullanılmamasını ve emniyet kemeri takılmasını istedi

Sivas Valisi Salih Ayhan, Ramazan Bayramı öncesi yola çıkan sürücüleri uyararak, trafik kurallarına uyulmasını özellikle uykusuz ve yorgun şekilde araç kullanılmamasını ve emniyet kemeri takılmasını istedi.
Ramazan Bayramı tatili süresince ilde trafik akışının daha düzenli ve güvenli olması için gayret gösterdiklerini belirten Vali Ayhan, “Trafik tedbirlerimizi aldık. Yaklaşık 900 ekip ve 5 bin personel ile sahadayız. Bugün de bu tedbirlerin etkisini yerinde görmek, sürücülerde trafik güvenliği konusunda il genelinde daha güçlü ve yoğun bir farkındalık oluşturmak için karayolu güzergahları üzerinde bilgilendirmeler yaptık. Seyahat eden sürücü ve yolcularla doğrudan temas kurarak çok güçlü bir trafik duyarlılığı algısı oluşturmayı amaçladık ve vatandaşlarımızın bayramını tebrik ettik. Bayram tatili süresince trafik güvenliği konusundaki farkındalığı artırmaya ve meydana gelebilecek trafik kazalarını önlemeye yönelik çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Unutmayalım ki ‘Bu Yolda Hep Birlikteyiz’” dedi.
Vali Ayhan, ‘Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ uygulamasının da sürdüğünü ifade ederek, bu yönde gençlere ve çocuklara büyük işler düştüğünü, onların bir nevi fahri trafik polisi olduğunu söyledi. Şehir içi ve şehirlerarası yollarda yayalara öncelik verilmesi gerektiğini de belirten Vali Ayhan, “‘Öncelik Hayatın Öncelik Yayanın’ diyoruz. Çünkü yayalar, araçtaki vatandaşlarımız kadar şanslı olamayabilir. O nedenle yaya geçitlerinde mutlaka hızımızı azaltalım, önceliği yayalara verelim” diye konuştu.

“Bayramınız Kemerli Olsun”
Emniyet kemeri takılmasının önemine de değinen Sivas Valisi Salih Ayhan, “Birkaç saniyelik bir hareketin hayat kurtarabileceğini dile getirerek, “Bi Hareketine Bakar Hayat” diyor ve tüm yolcularımızı emniyet kemeri takmaya davet ediyoruz. Çünkü trafik kazalarında kemer yüzde 66 can kaybını önlüyor. Toplum olarak da kemeri benimsedik. ‘Bayramınız Kemerli Olsun’” ifadelerini kullandı.
Sivas’ın önemli bir coğrafyada bulunduğunu ve yoğun bir ulaşım aksında yer aldığını hatırlatan Vali Ayhan, “Ancak bizler bakanlığımızın da dile getirdiği gibi ‘Trafikte Her Yıl Daha İyiye’ anlayışıyla vatandaşlarımızda farkındalık oluşturmaya gayret ediyoruz. Bu minvalde trafik tedbirlerini bu bayramda da en üst seviyede tutuyoruz. Tatilin huzur ve güven içerisinde geçmesi en büyük dileğimizdir” şeklinde konuştu.
Vali Salih Ayhan sürücülere bayram şekeri ve kuralları hatırlatan broşür de takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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