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Sivas'ta otomobilin çarptığı Yiğit öldü

DHA

Sivas'ta otomobilin çarptığı Yiğit öldü


Hüsnü Ümit AVCI/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta yolun karşısına geçmeye çalışan Yiğit Kırak'a (14) otomobil çarptı. Ağır yaralanan Yiğit, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Kaza, saat 13.00 sıralarında Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda meydana geldi. K.Y. (23) yönetimindeki 07 ACT 402 plakalı otomobil, bulvar üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Yiğit Kırak'a çarptı. Ağır yaralanan Kırak, olay yerine gelen ambulansla Sivas Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kırak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü K.Y. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Diğer yandan, trafik ekiplerince yolda otomobile ait 115 metre fren izi tespit edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-05-02 15:25:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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