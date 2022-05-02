Sivas'ta inşaat halindeki apartmanın çatısı yandı

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta inşaat halindeki bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın saat 19.30 sıralarında Altuntabak Mahallesi'nde meydana geldi. 8 katlı inşaat halindeki bir binanın çatısındaki yangını gören çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yanan binanın bulunduğu cadde ve sokaklar trafiğe kapatıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken itfaiye ekipleri yangının çıkış nedeni hakkında inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-05-02 21:31:16



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