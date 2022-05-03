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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’taki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

İHA

Sivas’taki trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi

Sivas’ta sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında ölü sayısı 2'ye yükseldi.
Edinilen bilgiye göre kaza, saat 09.30 sıralarında SivasKayseri Karayolu üzerinde meydana geldi. Ailesiyle bayram gezmesine giden Hüseyin Güler idaresindeki 58 ADK 603 plakalı Hundai marka araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak TCDD üst geçit duvarına çarptı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Serkan Güller (27), Esra Çiçek (26), Keziban Günal (48), Elif Çiçek (5), Erva Çiçek yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Sivas'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Sürücü Hüseyin Güller tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Numune Hastanesine kaldırılan Keziban Günal da yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Diğer yaralıların tedavileri devam ederken, kaza ile ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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