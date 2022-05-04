Sivas’ta iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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Sivas’ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, saat 17.30 sıralarında Şarkışla ilçesinde meydana geldi. Muhittin B. (27) yönetimindeki 58 NR 057 plakalı araç ile 27 B 2267 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Şarkışla Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.

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