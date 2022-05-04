Sivasspor’da Kasımpaşa mesaisi başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de cumartesi günü Galatasaray ile karşılaşan ve rakibini 32 mağlup eden Sivasspor, 2 günlük bayram izninin ardından ligde Kasımpaşa ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüp tesislerinde sağanak yağmur altında basına kapalı olarak saat 16.00'da başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, topla dayanıklılık çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan Yiğidolar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Kasımpaşa 7 Mayıs Cumartesi günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.