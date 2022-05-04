Sivas Belediyespor bayramlaştı

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TFF 2. Lig ekiplerinden Sivas Belediyespor’da geleneksel bayramlaşma töreni Muhsin Yazıcıoğlu Spor Tesisleri’nde gerçekleştirildi.

Bayramlaşma törenine Kulüp Başkanı Hakan Genç, yönetim kurulu üyeleri, teknik direktör Yusuf Tokuş ve yardımcıları, futbolcular ile kulüp personelleri katıldı. Başkanı Genç, takıma başarılar dileyerek herkesle tek tek bayramlaştı.

Kulüp Başkanı Hakan Genç ve yönetim kurulu üyeleri, teknik heyete ve futbolculara tatlı ikramında bulundu. Bayramlaşma töreni çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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