Sivas’ta Mayıs ayında kar sürprizi Sivas’ta Mayıs ayında havaların ani düşmesi sonucu kentin yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışı görenleri şaşırttı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta Mayıs ayında havaların ani düşmesi sonucu kentin yüksek kesimlerinde meydana gelen kar yağışı görenleri şaşırttı. Hava sıcaklıklarının önceki geceden itibaren ani düşüşü sonrası yüksek kesimlerine Mayıs ayında kar yağdı. Merkeze yaklaşık 70 km uzaklıkta bulunan İmranlı ilçesine bağlı Karalar köyünde etkili olan kar yağışı köyü beyaza bürüdü. 2 bin 190 m rakıma sahip olan ErzincanSivas kara yolundaki Kızıldağ Geçidinde de etkisini gösteren kar yağışı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Mayıs ayında meydana gelen kar yağışını gören vatandaşlar şaşırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.