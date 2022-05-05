Yatabare adını Sivasspor tarihine yazdırdı

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DG Sivasspor’un deneyimli oyuncusu Mustapha Yatabare, Sivasspor formasıyla üst üste 3 sezon 10’dan fazla gol atan oyuncular arasına girerek adını tarihe yazdırdı.

Sivasspor’un Malili forveti Mustapha Yatabare, maçlardaki performansı ve istatistikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

35 yaşındaki futbolcu, Süper Lig tarihinde Sivasspor formasıyla üst üste 3 sezon 10’dan fazla gol atan oyuncular arasına girmeyi başararak adını tarihe geçirdi.



Sözleşmesi 2023’de bitiyor

Bu sezon Sivasspor formasıyla 40 maça çıkan Mustapha Yatabare, 25 kez de ilk 11’de görev aldı. Rıza Çalımbay’ın vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alan Malili futbolcunun kırmızıbeyazlı kulüple olan sözleşmesi 30 Haziran 2023’de sona erecek.

Sivasspor formasıyla üst üste 3 sezon 10’dan fazla gol atan oyuncular şöyle;

Mustapha Yatabare (2019/2020 2020/2021 2021/2022)

Aatif Chahechouhe (2013/2014 2014/2015 2015/2016)

Mehmet Yıldız (2006/2007 2007/2008 2008/2009)

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