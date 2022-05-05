Sivas'ın yükseklerine mayıs karı

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SİVAS, (DHA) SİVAS'ta hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte İmranlı ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Kentte hava sıcaklığının düşmesi ile birlikte İmranlı ilçesi 2 bin 190 rakımlı Kızıldağ Geçidi'ndeki Karapınar köyünde kar yağışı etkili oldu. Yağışla birlikte köy beyaza büründü. Mayıs ayında yağan kar köylüler tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-05-05 13:07:01



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