Mayıs ayında kar sürprizi Sivas’ta Mayıs ayında etkili olan kar yağışı ve sis şaşkınlığa neden oldu

Sivas’ta Mayıs ayında etkili olan kar yağışı ve sis şaşkınlığa neden oldu.

Sivas’ta Mayıs ayının ilk haftalarında yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı görenleri şoke etti. Hava sıcaklıklarının bir anda sıfırın altına düşmesi ile 2 bin 10 rakımlı Geminbeli geçidi, bin 950 rakımlı Çamlıbel geçidi ve Koyulhisar ilçesinde bulunan bin 800 rakımlı Eğriçimen yaylası beyaza büründü. Çamlıbel geçidinde kar yağışıyla birlikte etkili olan sis ise görüş mesafesini 50 metreye kadar düşürürken sürücülere zor anlar yaşattı.

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