Sivasspor’da Kasımpaşa maçı öncesi 2 eksik bulunuyor

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Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Kasımpaşa’yı konuk edecek olan DG Sivasspor’da bu müsabaka öncesi 2 eksik futbolcu bulunuyor.

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kırmızıbeyazlılarda bu mücadele öncesinde 2 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Leke James ile sarı kart cezalısı olan Fayçal Fajr takımını yalnız bırakacak.

Yiğidolar’da Leke ve Fayçal dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

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