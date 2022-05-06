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Sivas’ta ihracat Nisan ayında yüzde 42 arttı Sivas’ta Nisan ayında yapılan ihracat yüzde 42,2 artışla yaklaşık 9 milyon dolara ulaştı

İHA

Sivas'ta Nisan ayında yapılan ihracat yüzde 42,2 artışla yaklaşık 9 milyon dolara ulaştı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, 2022 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen ihracat rakamlarını değerlendirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Türkiye genelinde ihracatta yaşanan artışın sevindirici olduğuna vurgulayarak, "Sivas'ta da ihracatımız artmaya devam ediyor. Nisan ayında yüzde 42.2'lik artışla 8 milyon 926 bin dolara ulaştı" dedi.

Sivas’ta ihracat Nisan ayında yüzde 42 arttı Sivas’ta Nisan ayında yapılan ihracat yüzde 42,2 artışla yaklaşık 9 milyon dolara ulaştı

Sivas’ta Nisan ayında yapılan ihracat yüzde 42,2 artışla yaklaşık 9 milyon dolara ulaştı. Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, 2022 yılı Nisan ayında gerçekleştirilen ihracat rakamlarını değerlendirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, Türkiye genelinde ihracatta yaşanan artışın sevindirici olduğuna vurgulayarak, “Sivas’ta da ihracatımız artmaya devam ediyor. Nisan ayında yüzde 42.2’lik artışla 8 milyon 926 bin dolara ulaştı” dedi.

“Sivas’ın ihracatını 1 milyar dolar seviyelerine çıkaracağız”
2021 yılının ilk 4 ayında 26 milyon 812 bin dolar olan ihracatın, 2022 yılının aynı döneminde 32 Milyona ulaştığını ifade eden Başkan Eken, "Geçtiğimiz yıl Nisan ayında 6 Milyon dolar olan ihracatımız bu yıl 8 milyon 926 bin dolara ulaştı. Sivas’ta üretim artıyor bu durumda ihracatımıza olumlu yansımaya başladı. 1. OSB’mizde yerimiz kalmadı. Demirağ OSB’nin de üretime geçmesiyle Sivas’ın ihracatını 1 Milyar dolar seviyelerine çıkaracağız. Birlik ve beraberliği şehrimizde sağladık. Buradan aldığımız güçle de hayal denilen şeyleri hayata geçirmeye devam edeceğiz. İhracat yaparak ülkemize ve ilimize ciddi katkı sağlayan tüm ihracatçı üyelerimizi tebrik ediyor, kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu.
“Mayıs ayında bazı fabrikalarımızın temelleri atılacak”
İhracat yapılan ülkeler arasında 1 milyon 727 bin dolar ile ABD’nin birinci sırada yer aldığını belirten Başkan Eken, “İkinci sırada 1 Milyon 213 Bin dolar ile Kuveyt, üçüncü sırada 601 Bin dolar Almanya yer alıyor. Geçtiğimiz yıl ihracat yapılmayan Somali’ye ise 474 Bin dolar ihracat yapıldı. Demirağ OSB'nin teşvik kapsamına alınması şehrimizin büyümesi ve gelişmesi açısından olmazsa olmazımızdı. Birinci OSB’nin de Cazibe Merkezine alınması için mücadelemizi ve taleplerimizi sürdürüyoruz. Demirağ OSB'nin teşvik kapsamına alınmasıyla birlikte arsa tahsislerimiz de başladı. Mayıs ayında bazı fabrikalarımızın temelleri atılacak ve bacalarının tütmesiyle şehrimizdeki işsizlik bitecek ve ülke ekonomisine daha fazla katkı sağlayacağız" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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