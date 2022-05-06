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Sivasspor'a yarı final maçı için belediyeden bilet desteği

DHA

Sivasspor'a yarı final maçı için belediyeden bilet desteği


Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) - Sivas Belediyesi, Demir Grup Sivasspor'un Ziraat Türkiye Kupası yarı final ikinci maçında Aytemiz Alanyaspor ile sahasında yapacağı karşılaşmanın 16 bin 229 biletini taraftarlara dağıtmak için satın aldı. Sivas Valisi Salih Ayhan ve Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Demir Grup Sivasspor'u kulüp tesislerinde ziyaret etti. Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz ile basına kapalı toplantı gerçekleştiren protokol, ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 
Basın açıklamasında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, belediyenin güzel bir uygulamaya imza attığını belirterek, "Güzel bir heyecanı inşallah yaşayacağız. Hakikaten Sivasspor, tarihinde birçok güzellikler yaşattı ama bu seneki Türkiye Kupası yolculuğu ayrı bir heyecan veriyor. Futbolcularımız üzerine düşeni yaptı, hoca üzerine düşeni yaptı, kulüp üzerine düşeni yaptı, artık seyircilerin de üzerine düşeni yapması gerektiğini düşünmekteyiz. Bununla ilgili bir mazeret ileri sürenlerin de mazeretleri ortadan kaldırılmış oldu. Bu minvalde inşallah 11 Mayıs´taki Alanyaspor maçında Sivasspor stadyumu hınca hınç olacak. 12'nci adam rolünü en iyi şekilde oynayacağız. Belediyemizi güzel jestinden dolayı tebrik ediyorum. İnşallah bunun devamlılığının da olacağına yürekten inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyor, başarılar diliyorum" dedi. 
'KUPAYI SİVAS'A GETİRECEĞİZ'
Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, Sivasspor'un şehrin önemli markalarından olduğunu belirterek, "Şehir olarak da bizlere düşen Sivassporumuza her şart altında destek olmaktır. Kurulduğu günden bu güne kadar şehrimizi en iyi şekilde temsil eden gerek ülke içerisinde gerekse uluslararası camiada bir markamız var. Önümüzdeki hafta da Ziraat Türkiye Kupası'nda önemli bir maça çıkacak. Final yolunda ilk maçta avantaj kazandığı Alanyaspor'la ikinci maçı oynayacak. Taraftarımızdan gelen talep üzerine stadyumu doldurmak adına Sivassporumuzun kombine biletleri dışındaki biletlerin ücretini belediyemiz tarafından ödeyerek stadın dolması noktasında Sivasspor´a destek olalım istedik. Bu kapsamda da dün bunu açıkladık. Şehir olarak bize düşen görev de bu iyi yönetime en azından manevi olarak katkı sağlamak, takımı böylesi önemli bir maçta yalnız bırakmamaktır. Benim tüm taraftara çağrım gerek Kasımpaşa maçında gerekse Alanya maçında takımına sahip çıkarak bu kadirşinaslığı göstermesidir. Çünkü Sivasspor çok önemli bir marka ve bize düşen de bu markaya sahip çıkmaktır. Hem Kasımpaşa hem de Alanya maçında takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah İstanbul´da final maçını oynayarak kupayı Sivas´a getireceğiz. Buna şehir olarak da takım olarak da inanıyoruz. Bunu başaracak güçteyiz" diye konuştu. 
'ÇOK ÖNEMLİ BİR DESTEK GELDİ'
Demir Grup Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz da, "Bildiğiniz gibi cumartesi günü Kasımpaşa ile karşılaştıktan sonra belki de Sivasspor´un Türkiye kupalarındaki en önemli karşılaşması final karşılaşması için ilk maçında avantaj elde ettiğimiz Alanyaspor ile burada bir rövanş karşılaşması olacak. Bu karşılaşmayla ilgili hem hocalarımızın, hem bizlerin taraftarımıza stada gelmeleri yönündeki davetlerimize hem belediye başkanlığımız hem de valiliğimiz tarafından çok önemli bir destek geldi. 4 yıldır Minik Yiğido Projesini devam ettiren Sayın Valimiz bu maçta sayıyı daha da artırarak yaklaşık 8 bin rakamına çekti. Böyle bir destekte bulundu. Kalan bütün biletlerimizi de belediyemiz taraftarlarımıza hediye etmek üzere aldı. Taraftarlarımız bunlara erişebilir. Ben hem Belediye Başkanımıza hem Sayın Valimize şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. 
Ayrıca kentteki Passolig gişelerine ise vatandaşların ilgi gösterdiği görüldü. Sabahın erken saatlerinde bilet almaya gelen vatandaşlar gişe önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu. (DHA)GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Basın açıklamasından görüntüler
-Mecnun Otyakmaz konuşması
-Belediye Başkanı Hilmi Bilgin konuşması
-Vali Salih Ayhan konuşması
-Bilet gişelerinden görüntülerDHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI
2022-05-06 15:51:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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