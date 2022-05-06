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Sivasspor taraftarından biletlere yoğun ilgi

İHA

Sivasspor taraftarından biletlere yoğun ilgi

DG Sivasspor’un Alanyaspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçı öncesi Sivas Belediyesi’nin tüm biletleri alarak taraftara ücretsiz dağıtması, kırmızıbeyazlı formaya gönül verenler taraftarlardan tam not aldı.
Sivasspor ile Alanyaspor arasında 11 Mayıs Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçının tüm biletleri satın alan ve taraftara ücretsiz dağıtan Sivas Belediyesi, taraftarın beğenisini topladı. Sabah saatlerinde passolig satış noktasına giderek ücretsiz bilet alan taraflar, Sivasspor’un daima yanında yer alan Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e teşekkür etti. Biletlere yoğun ilgi gösteren taraftarlar; “Sivas’ımıza her zaman destek vermek lazım. Stadyumu dolduracağız, takımımızı destekliyoruz. Bedava bilet, herkesi stadyuma bekliyoruz. Biletleri ücretsiz yaptığı için Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Artık Sivas’a bir kupa gelmesi lazım. İnşallah finale çıkıp kazanan biz olacağız” ifadelerini kullandılar.

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