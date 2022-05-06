Hareket halindeki otomobil alev aldı

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Sivas'ta hareket halindeyken motoru yanmaya başlayan otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, İhsan Taşbilek (39) yönetimindeki 58 ABK 016 plakalı otomobil Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'nda hareket halindeyken motor kısmından alev aldı. Otomobilin yandığını gören Taşbilek, aracını yol kenarına çekerek, Sivas Belediyesi İtfaiyesi'ni aradı. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

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