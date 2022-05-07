Otomobilin çarptığı kadın yaralandı Sivas’ın Gemerek İlçesi İstanbul Caddesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Otomobilin çarptığı kadın yaralandı Sivas’ın Gemerek İlçesi İstanbul Caddesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı kadın yaralandı

İHA

Otomobilin çarptığı kadın yaralandı Sivas’ın Gemerek İlçesi İstanbul Caddesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı kadın yaralandı

Sivas’ın Gemerek ilçesi İstanbul Caddesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı kadın yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen A.Y. isimli kadına 38 DC 742 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla yaralanan kadın olay yerine çağrılan ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivas'ta Trafik Haftası kutlandı Trafik Haftası çerçevesinde Sivas’ın bazı ilçelerinde programlar düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas'ta Trafik Haftası kutlandı Trafik Haftası ...
Sivas’ta ‘Trafik Haftası’ kutlandı Sivas’ta ‘Trafik Haftası’ kapsamında bir takım etkinlikler düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas’ta ‘Trafik Haftası’ kutlandı Sivas’ta ‘Trafik ...
Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Sivas’ın ...
Sivasspor - Kasımpaşa maçının VAR'ı Erkan Engin
YEREL HABERLER Sivasspor - Kasımpaşa maçının VAR'ı Erkan Engin
Birçok ülkeye gidiyor, aldıklarını anı olarak sergiliyor Sivaslı iş adamı yaptığı yurt dışı seyahatlerinden aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor
YEREL HABERLER Birçok ülkeye gidiyor, aldıklarını anı olarak ...
Hareket halindeki otomobil alev aldı
YEREL HABERLER Hareket halindeki otomobil alev aldı
Fırınlar greve girdi, vatandaş ekmek dağıttı Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ekmek fiyatının 3,5 lira olmasını isteyen fırıncılar grev yaparken, mahalle sakinleri fırıncılara tepki olarak 3 bin ekmek dağıttı
YEREL HABERLER Fırınlar greve girdi, vatandaş ekmek dağıttı Sivas’ın ...
2001 yılında bir yatakla açıldı, şimdi tüm bölgeye hizmet verecek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 2001 yılında bir yatak kapasiteyle hizmete başlayan Uykuda Solunum Bozukları Merkezi artık bölge çapında hizmet verecek
YEREL HABERLER 2001 yılında bir yatakla açıldı, şimdi tüm bölgeye ...
Sivasspor taraftarından biletlere yoğun ilgi
YEREL HABERLER Sivasspor taraftarından biletlere yoğun ilgi
Mayıs ayında yağan kar ve tipi mahsur bıraktı Sivas’ta aracıyla yaylaya giderken yağan kar ve tipiye yakalanan vatandaş mahsur kaldı, yardımına köylüler traktörleriyle yetişti
YEREL HABERLER Mayıs ayında yağan kar ve tipi mahsur ...
Sivasspor'a yarı final maçı için belediyeden bilet desteği
YEREL HABERLER Sivasspor'a yarı final maçı için belediyeden bilet ...
Sivasspor için tek yürek oldular Kupa maçı öncesi Sivasspor’a tam destek!
YEREL HABERLER Sivasspor için tek yürek oldular Kupa maçı öncesi ...
Sivas Akd Kıds’ de bayramlar coşkuyla kutlanıyor Sivas’ta bulunan Akd Kıds anaokulu, “nerede o eski bayramlar” temasıyla ramazan bayramını kutladı
YEREL HABERLER Sivas Akd Kıds’ de bayramlar coşkuyla ...
Sivas’ta ihracat Nisan ayında yüzde 42 arttı Sivas’ta Nisan ayında yapılan ihracat yüzde 42,2 artışla yaklaşık 9 milyon dolara ulaştı
YEREL HABERLER Sivas’ta ihracat Nisan ayında yüzde 42 arttı Sivas’ta ...
Hamidiye Kültür Bahçesi 7’den 70’e büyük ilgi görüyor Sivas’ta bulunan Hamidiye Kültür Bahçesi, Ramazan Bayramı'nda Sivaslıların hem de şehir dışından gelenlerin uğrak mekanı oldu
YEREL HABERLER Hamidiye Kültür Bahçesi 7’den 70’e büyük ilgi ...
Doç. Dr. Tuğut: Koronavirüsten henüz tam anlamıyla kurtulmuş değiliz
YEREL HABERLER Doç. Dr. Tuğut: Koronavirüsten henüz tam anlamıyla ...
Sivasspor - Kasımpaşa rekabetinde 24. randevu
YEREL HABERLER Sivasspor - Kasımpaşa rekabetinde 24. randevu
Başkan Çetindağ; “Hasada kadar da böyle giderse Türkiye’nin yüzünü güldüreceğiz”
YEREL HABERLER Başkan Çetindağ; “Hasada kadar da böyle giderse ...
Sivasspor’da Kasımpaşa maçı öncesi 2 eksik bulunuyor
YEREL HABERLER Sivasspor’da Kasımpaşa maçı öncesi 2 eksik bulunuyor
Mayıs ayında kar sürprizi Sivas’ta Mayıs ayında etkili olan kar yağışı ve sis şaşkınlığa neden oldu
YEREL HABERLER Mayıs ayında kar sürprizi Sivas’ta Mayıs ayında ...
Sivas’ın tek ut ustası çırak bulamıyor Sivas’ın tek ut ustası 46 yıldır devam ettirdiği mesleğine çırak bulamadığını, bu sanatı öğrenmek isteyen herkese kapısının açık olduğunu söyledi
YEREL HABERLER Sivas’ın tek ut ustası çırak bulamıyor Sivas’ın tek ...
Sivas Belediyesi’nden Sivasspor’a büyük destek! Tüm biletleri belediye satın aldı
YEREL HABERLER Sivas Belediyesi’nden Sivasspor’a büyük destek! Tüm ...
SCÜ’de bayramlaşma merasimi düzenlendi
YEREL HABERLER SCÜ’de bayramlaşma merasimi düzenlendi
Sivas'ın yükseklerine mayıs karı
YEREL HABERLER Sivas'ın yükseklerine mayıs karı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.