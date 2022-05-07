Otomobilin çarptığı kadın yaralandı Sivas’ın Gemerek İlçesi İstanbul Caddesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı kadın yaralandı

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Sivas’ın Gemerek ilçesi İstanbul Caddesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı kadın yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen A.Y. isimli kadına 38 DC 742 plakalı otomobil çarptı. Otomobilin çarpmasıyla yaralanan kadın olay yerine çağrılan ambulansla Gemerek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili Gemerek İlçe Emniyet Müdürlüğünce soruşturma başlatıldı.

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