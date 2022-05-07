Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu)

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Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Sivasspor sahasında Kasımpaşa ile karşılaştı. Müsabaka Kasımpaşa'nın 31'lik galibiyeti ile sona erdi.



47. dakikada Sivasspor savunmadan uzun top ile çıkmak istedi. Koray’ın uzun pası kaleci Erdem’de kaldı.

58. dakikada Hajradinovic’in sağ köşeye vurduğu şutu direkten döndü. Dönen topla penaltı noktasında Evren Eren Elmalı buluştu. Evren’ın şutu fileleri havalandırdı. 01

73. dakikada Valentin Eysseric’in ceza sahası dışından serbest vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 02

77 dakikada topla buluşan Umut Bozok'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 03

90. dakikada topla buluşan Jorge Felix'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu 13



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Ali Şansalan xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Ali Tuna xx

Sivasspor: Muammer x, Koray xx (Gradel dk. 74 x), Goutas xx, Camara xx, Ziya xx, Özkan xx, Cofie xx (Ulvestad dk. 66 xx), Kayode xx, Sefa xx (Erodoğan Yeşilyurt dk. 66 xx), Kerem xx ( Felix dk. 65 xxx), Yatabare xx (Moussa dk. 78. x)

Yedekler: Ali Şaşal, Uğur Çiftçi, Gradel, Konate, Hakan Arslan, Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Kasımpaşa: Erdem xx, Hadergjonaj xx (Mehmet Feyzi Yıldırım dk. 83 ?), Donk xx, Bruma xx, Evren Eren Elmalı xxx, Doğucan Haspolat xx (Rayan dk. 59 xx), Eysseric xxx, Fall xx (Ahmet Emin dk. 74 x) , Mabil xx (Umut Bozok dk. 59 xxx), Hajradinovic xx, Muleka xx

Yedekler: Ertuğrul Taşkıran, Harun Tekin, Travnik, Ouanes, Brecka, Tunay Torun

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Evren Eren Elmalı (dk. 58), Eysseric (dk. 73), Umut Bozok (dk. 77) (Kasımpaşa), Felix (dk. 90) (Sivasspor)

Sarı kart: Erdoğan, Jorge Felix (Sivaspor), Doğucan, Mehmet Fevzi Yıldırım (Kasımpaşa)

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