4 Eylül Stadyumu’nda sahaya kedi girdi

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Sivasspor ile Kasımpaşa arasında oynanan maçın 72. dakikasında sahaya kedi girdi.

Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında oynanan Sivasspor Kasımpaşa mücadelesinde sahaya kedi girdi. Maçın 72. dakikasında Kasımpaşa’nın Sivasspor’a attığı gol öncesinde sahaya giren kedi bir süre dolaşırken, daha sonra zeminin dışına çıkarak uzaklaştı.

Kediyi gören taraftarlar ise o anı cep telefonları ile kaydetti.

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