Rıza Çalımbay: "Tek amacımız kupa finaline gitmek" Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: "En çok pozisyona girdiğimiz bir maçtı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Rıza Çalımbay: "Tek amacımız kupa finaline gitmek" Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: "En çok pozisyona girdiğimiz bir maçtı"

İHA

Rıza Çalımbay: "Tek amacımız kupa finaline gitmek" Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: "En çok pozisyona girdiğimiz bir maçtı"

Sahasında Kasımpaşa’ya 31 yenilen Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, "Tek amacımız kupa finaline gitmek" dedi.
Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Kasımpaşa ile sahasında karşı karşıya gelen ve sahadan 31 yenilgiyle ayrılan Sivasspor’da Teknik Direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Çalımbay, "Kadroda rotasyon yaptık ama ne olursa olsun maçı iyi bir şekilde bitirmek için mücadele ettik. Baktığınızda Galatasaray maçında oynayan kadrodan sadece 1 kişi oynadı. Bu rotasyonu da yapmak zorundaydık. Bazı arkadaşlarımıza çok az şans vermiştik, bazı arkadaşlarımız oynayamıyordu onlara da şans verdik onlarda oynadılar. Eğer üç gün sonra kupa maçımız olmasa daha değişik bir kadroyla çıkacaktık. O zaman bu maç böyle olmazdı. Maça baktığımız zaman 31’lik bir maç olmaması gerekiyordu. Çünkü bizim en çok pozisyona girdiğimiz bir maçtı. Bayağı pozisyon kaçırdık, kaleci ile karşı karşıya kaldık atamadık bir sürü pozisyon yakaladık. Ama futbolun içerisinde bunlar oluyor. Orta sahamızda biraz sıkıntılar oldu ve beklemediğimiz goller yedik. Bazı arkadaşlarımızdan çok memnunum bazılarından değilim. Şu an ki tek amacımız kupa finaline gitmek" şeklinde konuştu.

"Amacımız kupada finale kalmak"
Çalımbay, 11 Mayıs Çarşamba günü Türkiye Kupası’nda Alanyaspor ile oynayacakları yarı final rövanş maçının öneminden bahsederek, "Alanyaspor maçı bizim için çok önemli bir maç. Bu maça çok önem verdik, arkadaşlarımızı sakatlanmamaları için riske atmadık. Bir iki arkadaşımız sakatlansa iki gün içerisinde iyileşme şansı maalesef olmayacaktı. Gelen az bir taraftarımız var, onlar için üzüldüm. İlk 15 dakika arkadaşlarımız biraz bocaladı, ondan sonra düzeldiler. Bayağı da güzel pozisyonlar yakaladık atamadık. Herkesin kafasında kupaya gitmek, final oynamak olduğu için biraz sıkıntılar yaşadık. Tek amacımız kupada finale kalmak. Onun için her şeyimizi oraya vereceğiz. Mağlup olduğumuz için üzgünüz. Çok gol kaçırdık, kötü goller yedik" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Ümit Şengül: "Ligi iyi bir yerde bitirmek istiyoruz" Kasımpaşa Teknik Sorumlusu Ümit Şengül: "Topla oynamayı seven bir takımız" "Rakibin rotasyon yapacağını tahmin ediyorduk"
YEREL HABERLER Ümit Şengül: "Ligi iyi bir yerde bitirmek ...
Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçının ardından
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa maçının ardından
4 Eylül Stadyumu’nda sahaya kedi girdi
YEREL HABERLER 4 Eylül Stadyumu’nda sahaya kedi girdi
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 3 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Kasımpaşa: 3 (Maç ...
Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: 1-3
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa: 1-3
Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Kasımpaşa:0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 0 - Kasımpaşa:0 (İlk ...
Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Demir Grup Sivasspor - Kasımpaşa (FOTOĞRAFLAR)
Otomobil hırsızları yakayı ele verdi Sivas`ın Şarkışla ilçesinde oto hırsızlığı şüphelileri 4 kişi ekiplerin çalışması sonucu yakayı ele verdi
YEREL HABERLER Otomobil hırsızları yakayı ele verdi Sivas`ın ...
Otomobilin çarptığı kadın yaralandı Sivas’ın Gemerek İlçesi İstanbul Caddesinde meydana gelen trafik kazasında otomobilin çarptığı kadın yaralandı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı kadın yaralandı Sivas’ın Gemerek ...
Sivas'ta Trafik Haftası kutlandı Trafik Haftası çerçevesinde Sivas’ın bazı ilçelerinde programlar düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas'ta Trafik Haftası kutlandı Trafik Haftası ...
Sivas’ta ‘Trafik Haftası’ kutlandı Sivas’ta ‘Trafik Haftası’ kapsamında bir takım etkinlikler düzenlendi
YEREL HABERLER Sivas’ta ‘Trafik Haftası’ kutlandı Sivas’ta ‘Trafik ...
Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü 2 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Sivas’ta trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı Sivas’ın ...
Sivasspor - Kasımpaşa maçının VAR'ı Erkan Engin
YEREL HABERLER Sivasspor - Kasımpaşa maçının VAR'ı Erkan Engin
Birçok ülkeye gidiyor, aldıklarını anı olarak sergiliyor Sivaslı iş adamı yaptığı yurt dışı seyahatlerinden aldığı bibloları çalışma ofisinde koleksiyon olarak sergiliyor
YEREL HABERLER Birçok ülkeye gidiyor, aldıklarını anı olarak ...
Hareket halindeki otomobil alev aldı
YEREL HABERLER Hareket halindeki otomobil alev aldı
Fırınlar greve girdi, vatandaş ekmek dağıttı Sivas’ın Şarkışla ilçesinde ekmek fiyatının 3,5 lira olmasını isteyen fırıncılar grev yaparken, mahalle sakinleri fırıncılara tepki olarak 3 bin ekmek dağıttı
YEREL HABERLER Fırınlar greve girdi, vatandaş ekmek dağıttı Sivas’ın ...
2001 yılında bir yatakla açıldı, şimdi tüm bölgeye hizmet verecek Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde 2001 yılında bir yatak kapasiteyle hizmete başlayan Uykuda Solunum Bozukları Merkezi artık bölge çapında hizmet verecek
YEREL HABERLER 2001 yılında bir yatakla açıldı, şimdi tüm bölgeye ...
Sivasspor taraftarından biletlere yoğun ilgi
YEREL HABERLER Sivasspor taraftarından biletlere yoğun ilgi
Mayıs ayında yağan kar ve tipi mahsur bıraktı Sivas’ta aracıyla yaylaya giderken yağan kar ve tipiye yakalanan vatandaş mahsur kaldı, yardımına köylüler traktörleriyle yetişti
YEREL HABERLER Mayıs ayında yağan kar ve tipi mahsur ...
Sivasspor'a yarı final maçı için belediyeden bilet desteği
YEREL HABERLER Sivasspor'a yarı final maçı için belediyeden bilet ...
Sivasspor için tek yürek oldular Kupa maçı öncesi Sivasspor’a tam destek!
YEREL HABERLER Sivasspor için tek yürek oldular Kupa maçı öncesi ...
Sivas Akd Kıds’ de bayramlar coşkuyla kutlanıyor Sivas’ta bulunan Akd Kıds anaokulu, “nerede o eski bayramlar” temasıyla ramazan bayramını kutladı
YEREL HABERLER Sivas Akd Kıds’ de bayramlar coşkuyla ...
Sivas’ta ihracat Nisan ayında yüzde 42 arttı Sivas’ta Nisan ayında yapılan ihracat yüzde 42,2 artışla yaklaşık 9 milyon dolara ulaştı
YEREL HABERLER Sivas’ta ihracat Nisan ayında yüzde 42 arttı Sivas’ta ...
Hamidiye Kültür Bahçesi 7’den 70’e büyük ilgi görüyor Sivas’ta bulunan Hamidiye Kültür Bahçesi, Ramazan Bayramı'nda Sivaslıların hem de şehir dışından gelenlerin uğrak mekanı oldu
YEREL HABERLER Hamidiye Kültür Bahçesi 7’den 70’e büyük ilgi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.