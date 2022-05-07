Jorge Felix gol sayısını 3’e çıkardı

DG Sivasspor’un İspanyol futbolcusu Jorge Felix, Kasımpaşa ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 3’e yükseltti.

Spor Toto Süper Lig’in 36. haftasında Kasımpaşa ile sahasında karşılaşan ve maçtan 31 yenilgiyle ayrılan Sivasspor'da takımın tek golü İspanyol futbolcu Jorge Felix’ten geldi. Maçın 90. dakikasında topla buluşan Felix, yaptığı vuruşlarla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. Böylece 30 yaşındaki futbolcu bu sezonki gol sayısını da 3’e çıkardı. Felix, 3 golün 1’ini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydetti.

Müsabakaya 65. dakikada Kerem Atakan Kesgin’in yerine dahil olan Felix, 28 dakikada sahada kaldı.

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