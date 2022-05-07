Sivasspor, ligde 12. kez yenildi

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Kasımpaşa ile Spor Toto Süper Lig’de 36. hafta karşılaşmasına çıkan Sivasspor, bu sezonki 12. mağlubiyetini aldı.

Sivasspor, Kasımpaşa mücadelesiyle birlikte Süper Lig'de 36. maçını oynadı. Sahadan 31 mağlup ayrılan kırmızıbeyazlılar ligde bu sezon 12. yenilgisini almış oldu. Kırmızıbeyazlılar, ligin ilk haftasında Konyaspor'a 10, 2. haftada Trabzonspor 'a 21, 8. haftada Beşiktaş'a 21, 13. haftada Başakşehir'e 21, 19. haftada Kayserispor'a 30, 22. haftada Göztepe'ye 21, 24. haftada Gaziantep FK'ya 51, 26. haftada Karagümrük'e 10, 27. haftada Beşiktaş'a 32, 28. haftada Antalyaspor'a 10 ve 32. haftada Başakşehir’e 20 yenilmişti.

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