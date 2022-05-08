Yangına giderken devrilen itfaiye aracının sürücüsü öldü (2)

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KAZAYA BİJONLARDAN AYRILAN TEKER SEBEP OLMUŞ

Kaza sonrası jandarma trafik ekipleri olay yerinde inceleme yaptı. İtfaiye aracında yapılan incelemede, aracın viraja girerken arka sol tekerinin bijonlardan ayrılarak yerinden çıktığı görüldü. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-05-08 14:40:14



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