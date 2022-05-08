Kadın Futbol Süper Ligi: Sivasspor: 4 - Dudulluspor: 2

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Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu son haftasında Sivasspor, sahasında karşılaştığı Dudulluspor’u 42 yendi.

Kadın Futbol Süper Ligi B Grubu’nun son haftasında 4 Eylül Spor Vadisi Suni Çim Sahası'nda Sivasspor, Dudulluspor ile karşılaştı. Maçı bir grup taraftar izlerken, iki takım da müsabakaya etkili başladı. Sivas, 9. dakikada Figen’in golü ile öne geçti. 20. dakikada da Büşra skoru 20 yaparken, 44. dakikada Dudullu Dilara’nın gol buldu ve ilk yarı Sivasspor'un 21'lik üstünlüğü ile sona erdi. İkinci devreye etkili başlayan Sivasspor, 48. dakikada Figen’in golüyle skoru 31 yaptı. Dudullu 90. dakikada Rümeysa’nın bulduğu golle skor tabelasını 32’ye getirdi. Uzatma dakikalarında Sivasspor, Yorcelly Abella’nın kaydettiği golle maçtan 42'lik skorla galibiyetle ayrıldı.

Ev sahibi takım bu sonucun ardından puanını 19’a yükseltirken, Dudullu ise 18 puanda kaldı.

Sivasspor önümüzdeki hafta playout maçları oynayacak.

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