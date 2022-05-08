Görev şehidi son yolculuğuna uğurlandı Sivas’ta yangın ihbarına giderken itfaiye aracının devrilmesi sonucunda hayatını kaybeden itfaiye şoförü son yolculuğuna uğurlandı

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Sivas’ta yangın ihbarına giderken itfaiye aracının devrilmesi sonucunda hayatını kaybeden itfaiye şoförü son yolculuğuna uğurlandı.

Sivas’ın Hafik ilçesi Besinli köyüne yangın ihbarına giderken itfaiye aracının devrilmesi sonucunda hayatını kaybeden Hüseyin Torun’a cenaze merasimi düzenlendi. Cenazeye Hafik Kaymakamı Kadir Alkan, Hafik Belediye Başkanı Selahattin Çuhadaroğlu, Sivas Belediyesi İtfaiye Teşkilatı çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Hafik Hacı İzzet Örnek Merkez Camii'nde ikindi namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Torun'un cenazesi Hafik İlçe Mezarlığına defnedildi.

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