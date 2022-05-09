Rıza Çalımbay: Tarihi bir maç oynayacağız



SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, "Alanyaspor ile tarihi bir maç oynayacağız. Taraftarın olması bambaşka bir şey. Taraftar 12'nci adam değil 1'inci adamdır. Taraftar olmazsa oyuncu motive olmaz" dedi.

Çalımbay, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde çarşamba günü oynayacakları Aytemiz Alanyaspor rövanş maçıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

İlk olarak ligde Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup oldukları maçı değerlendiren Çalımbay, bu maçta Galatasaray'ı deplasmanda yendikleri kadrodan sadece Mustapha Yatabare'yi oynattıklarını hatırlattı.

Az forma şansı bulan ve genç sporculara forma şansı verdiğini söyleyen Çalımbay, "Kasımpaşa maçında ilk 15 dakika hariç gayet iyi oynadılar. Böyle bir rotasyona gitmemiz gerekiyordu. 3 gün sonra kupada maçımız var. Oyuncularımızı riske atmak istemedik. Bugün Max Gradel antrenmana çıkamadı. 10 dakika antrenman olarak oynatalım dedik, girdi ve darbe aldı. Büyük bir darbe olsa belki Alanyaspor maçında oynayamayabilirdi. Tarihi bir maç oynayacağız. Kazandığımız taktirde final oynayacağız. Çok güzel bir şey bu. Bu yüzden en ufak bir riske girmek istemedik. Oynayan arkadaşların da maçı kazanacağına inanıyordum. Belki de en çok pozisyona girdiğimiz maçlardan bir tanesiydi. Tam bir kadro ile çıksaydık bu maç böyle olmazdı. 3-1'lik mağlubiyeti hak edecek bir maç oynamadık" diye konuştu.

'HAKEM GÖZÜNÜN ÖNÜNDEKİ FAULÜ VERMEDİ'

Maçın hakemi Ali Şansalan'a da eleştirilerde bulunan Çalımbay, "Son zamanlarda hakemler hakkında konuşmuyorum. Maçın hakemini seviyoruz ama Alanyaspor ile deplasmanda oynadığımız ilk maçta Mustapha Yatabare'ye gereksiz bir faul verdi ve ardından oyundan attı. Bu maçta da gözünün önünde ilk olarak Jorge Felix'e faul yapıldı onu vermedi, ardından da Felix rakibine faul yapınca onu veriyor. Onda da gol yedik zaten. Uzak olsa bir şey demeyeceğim ama gözünün önünde oluyor" ifadelerini kullandı.

'TARAFTARIMIZIN DESTEĞİ İLE ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Çarşamba günü Aytemiz Alanyaspor ile tarihi bir maç oynayacaklarını hatırlatan Çalımbay, "Bu maç Demir Grup Sivasspor için çok kritik. Bu maçta her türlü fedakarlığı yapmamız gerekiyor. Ligin ikinci yarısından beri hemen hemen her maçtan sonra söyledim. Pandemiden önce çok fazla taraftara karşı oynuyorduk. Namağlup gidiyorduk. Çok güzel bir desteği vardı taraftarımızın. Futbolcularla çok iyi bütünleşmiştik, onu kaybettik. Çok az taraftara karşı oynadık. Sivas'a yakışmıyor bu. Ne olursa olsun destek olmaları gerekiyor. Alanyaspor ile tarihi bir maç oynayacağız. Taraftarın olması bambaşka bir şey. Taraftar 12'nci adam değil 1'inci adamdır. Taraftar olmazsa oyuncu motive olmaz. Sayın Valimiz Salih Ayhan ve Belediye Başkanımız Hilmi Bilgin çok güzel destek verdi. Oyuncu arkadaşlarımız bunun karşılığını sahada verecek. İnşallah finale kalacağız. Arkadaşlarıma inanıyorum ve güveniyorum. Alanyaspor takımı da kolay bir rakip değil. Çok zor bir takım. Maçın başından sonuna kadar oyundan kopmadan, taraftarımızın desteği ile elimizden gelenin en fazlasını yapmaya gayret göstereceğiz. İki senedir Avrupa'ya gidiyoruz, yeni sezon da gitmek için ne gerekiyorsa onu yapacağız" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Rıza Çalımbay'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-05-09 10:36:06



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