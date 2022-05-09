Şarkışla’da motosiklet kazası 1 yaralı

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Sivas’ın Şarkışla ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında 1 işi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçe merkezi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. A.Ç. (55) motosikleti ile seyir halindeyken G.C. (65) yönetimindeki 33 PG 393 plakalı Opel marka otomobilin çarpması sonucu düşerek kafasını kaldırıma çarptı. Yaralanan A.Ç. ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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