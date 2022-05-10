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Bu kafede müşteriler raflarda oturuyor Sivaslı girişimcinin dar alanda fazla müşteri ağırlayabilmek için bulduğu ilginç yöntem akıllara durgunluk verdi

İHA

Bu kafede müşteriler raflarda oturuyor Sivaslı girişimcinin dar alanda fazla müşteri ağırlayabilmek için bulduğu ilginç yöntem akıllara durgunluk verdi

– Sivaslı girişimcinin dar alanda fazla müşteri ağırlayabilmek için bulduğu ilginç yöntem akıllara durgunluk verdi.
Sivas’ta bir girişimcinin dar alanda fazla müşteri ağırlayabilmek için geliştirdiği ilginç fikir Türkiye’de tek olmasını sağladı. Burak Özmen dükkanında daha fazla müşteriyi nasıl ağırlayabileceğini düşünürken aklına bugüne kadar düşünülmemiş ilginç bir fikir geldi. Özmen masaları çift katlı yapmayı düşündü. Geliştirdiği sistemle ortaya akıllara durgunluk veren raflı sistem çıktı. Şimdi müşterilerini adeta kitaplar gibi raflarda ağırlıyor. Özmen hem amacına ulaştı hem de dikkat çeken kafesi ile müşteri sayısını arttırdı.
“Türkiye’de örneği yok”
Burak Özmen, yaptığı çalışmanın Türkiye’de başka bir örneği bulunmadığını iddia ederek, “Ben bu kafeyi 2019 yılında açtım. Açtıktan kısa süre sonra pandemi girdi araya ve işlerimiz düşüşe geçmeye başladı. Daha sonra ne yapabiliriz diye düşündük ve bu düşünceyi buldum. Projelendirdim ve ustalarla birlikte bu aşamaya kadar getirdik. Normalde buraya 4 masa atabilirken şuan 8 masa attık. İçerideki masa sayısı arttı ve müşteri sayısı da 3 katına kadar çıkmış oldu böylelikle. Burayı gören müşteriler öncelikle çok hoş karşılıyor. Çünkü Sivas’ta böyle bir şey yok, bildiğim kadarıyla Türkiye’de de böyle bir şey yok. Her gören hoş karşılıyor ve şaşırıyor. Herkes fotoğraf çekiyor, sadece bunun için gelenler var. Hiçbir şey yiyip içmeden sadece fotoğraf çekiyorlar” dedi.
Üst komşu endişesi taşıyanlarda var
Özmen, gelende olumlu tepkiler aldıklarını belirtirken bazı müşterilerinde üst masalardan üzerlerine bir şeyler dökülebileceği endişesi taşıdıklarını dile getirdi. Özmen açıklamasında, “Sivas’ta tek olduğumuz için güzel tepkiler alıyoruz. Bazı müşterilerde garip tepkiler veriyor. ‘Üst masadan üzerimize bir şey dökülür mü?’, ‘Çıkarken veya inerken düşeriz’ diyenler var ama şimdiye kadar böyle bir şey yaşanmadı. Müşterileri raf gibi bir aşağı bir yukarı dizdik resmen. En başta bizde çok tedirgin olduk ama müşteri sayısı arttıktan sonra içimiz rahat etti. Müşterilerin de bu tarz oturmaları hoşlarına gitti. Ben burayı tek başıma işletiyorum ama en büyük destekçim annem, ortağım gibi sayılır ”dedi.
“Sivas’ta değişik bir mekân”
Kafeye müşteri olarak gelen ve masa düzeninin hoşuna gittiğini belirten Caner Atalay, “Tasarımı güzel olduğu için geldim ilk başta tasarımını çok beğendim ve arkadaşlarıma tavsiye ettim, onlarla birlikte gelmeye başladım. Sivas’ta değişik bir mekân. Gayet hoş ve güzel bir tasarımı var, severek geliyoruz. Hayatım boyunca ilk defa böyle bir tasarıma denk geldim ve hoşuma gitti. Değişik bir tasarım hiçbir yerde görmedim böyle bir şey. Fotoğraf çekinmek için güzel bir yer” diye konuştu.
“Fotoğraf çekmek içinde çok güzel bir mekân”
Kafenin görüntüsünün fotoğraf karelerinde güzel çıktığını belirten Nursel Yarar “Dekoratif olarak çok ilgimi çekti, çok farklı bir yer arkadaşlarımla geldim burada tost yedik. Burası fotoğraf çekinmek içinde çok güzel bir mekân. Tüm arkadaşlarıma buraya gelmeleri için tavsiyede bulunuyorum. Bence buraya uğramalılar” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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