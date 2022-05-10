Sivasspor’da Alanya maçı öncesi 2 eksik bulunuyor

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Sivasspor, Alanyaspor'u konuk edecek. Kırmızıbeyazlılarda bu müsabaka öncesi 2 eksik futbolcu bulunuyor.

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında yarın 20.30'da Alanyaspor'u ağırlayacak. Kırmızıbeyazlılarda bu mücadele öncesinde 2 eksik futbolcu yer alıyor. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Leke James ile kırmızı kart cezalısı olan Mustapha Yatabare takımını yalnız bırakacak.

Yiğidolar’da Leke ve Yatabare dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

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